Экс-глава МСЭК Крупа после выхода из СИЗО задекларировала новый Porsche и кучу налички
- Татьяна Крупа, экс-глава Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, задекларировала новый Porsche и значительное количество наличных после выхода из СИЗО.
- Информация о ее доходах и "пополнении автопарка" была опубликована в декларации за 2024 год.
Скандальная экс-глава Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа опубликовала декларацию за 2024 год. В документе указаны доходы супругов, а также "пополнение автопарка".
Об этом стало известно из Государственного реестра деклараций.
Что нового в имущественном состоянии Татьяны Крупы по состоянию на 2026 год?
Согласно декларации от 18 января, в 2024 году автопарк семьи Крупы пополнился. Кроме Porsche Cayenne 2019 года выпуска, в декларации появился новый Porsche Cayenne стоимостью 6,78 миллиона гривен. Также, у ее мужа Владимира насчитывалось 66 объектов недвижимости и земельных участков.
В документе также указаны доходы супругов за 2024 год. Сама Татьяна Крупа задекларировала более 2 миллионов гривен годового дохода, тогда как ее муж Владимир Крупа – более 5,2 миллиона.
Напомним, что Татьяна Крупа получила магазин в подарок от племянника в 2017 году, оценен в 204 739 гривен, и продала его за 18 миллионов гривен в 2022 году.
Отдельно в декларации указаны драгоценности и наличные, которые правоохранители ранее изъяли во время обысков в квартире и на рабочем месте Крупы.
Что еще известно о коррупционных скандалах в МСЭК?
- Арестованные деньги Татьяны Крупы находятся на хранении в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и могут быть переданы на нужды ВСУ.
- Бывшего председателя Центральной МСЭК и его команду подозревают в организации схемы по выдаче фиктивных документов об инвалидности.
- МСЭК давали фиктивную инвалидность, а к схеме были вовлечены прокуроры, возможно, не одной области.