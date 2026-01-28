Хотят "воссоединения семей": в России предлагают открыть пункты пропуска на границе с Украиной
- В России обсуждают открытие пункта пропуска на границе с Украиной для граждан с просроченными паспортами.
- Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила эту инициативу.
В России допустили открытие пункта пропуска на границе с Украиной. Мол, это позволит их гражданам с просроченными паспортами "воссоединиться со своими семьями и выехать".
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать пункт пропуска на границе с Украиной. Об этом Москалькова заявила во время выступления с докладом о своей деятельности за 2025 год.
Что известно о возможном открытии пункта пропуска?
Москалькова заявила, что такие пункты позволят гражданам России, которые находятся на территории Украины, воссоединиться со своими семьями. Она отметила, что срок действия загранпаспортов у этих граждан закончился, и они не могут выехать из Украины даже через третьи страны.
Омбудсмен сказала, что стоит обсудить возможность открытия хотя бы одного пункта пропуска для граждан России, которые хотят приехать к родным, но не имеют документов для легального выезда через другие страны.
Напомним, что в 2025 году Татьяна Москалькова опубликовала фейковый список пропавших без вести россиян в Курской области, что вызвало критику из-за недостоверной информации. Жители Курщины возмутились, поскольку в списке пропавших есть бессмысленные обозначения, такие как "девочка 12 лет с Гуева", без других данных, и отсутствуют реальные имена пропавших.
Москалькова отметила, что без "дипломатических отношений" граждане России могут вернуться домой только с помощью международных организаций.
Она также цинично добавила, что спрос на такую услугу постоянно растет, а за прошлый год Россия якобы воссоединила уже 50 семей.
Какие еще были странные заявления со стороны России?
Российское правительство постановило закрыть 1 августа 2025 года, 20 пунктов пропуска на границе с Украиной. Среди них – 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных.
Дмитрий Песков заявил, что некоторые страны, такие как Польша и Прибалтика, "люто ненавидят" Россию и россиян. Он считает, что эти страны могли бы получить много пользы от русской культуры.