Хотят "воссоединения семей": в России предлагают открыть пункты пропуска на границе с Украиной

В России допустили открытие пункта пропуска на границе с Украиной. Мол, это позволит их гражданам с просроченными паспортами "воссоединиться со своими семьями и выехать".

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать пункт пропуска на границе с Украиной. Об этом Москалькова заявила во время выступления с докладом о своей деятельности за 2025 год.

Что известно о возможном открытии пункта пропуска?

Москалькова заявила, что такие пункты позволят гражданам России, которые находятся на территории Украины, воссоединиться со своими семьями. Она отметила, что срок действия загранпаспортов у этих граждан закончился, и они не могут выехать из Украины даже через третьи страны.

Омбудсмен сказала, что стоит обсудить возможность открытия хотя бы одного пункта пропуска для граждан России, которые хотят приехать к родным, но не имеют документов для легального выезда через другие страны.

Напомним, что в 2025 году Татьяна Москалькова опубликовала фейковый список пропавших без вести россиян в Курской области, что вызвало критику из-за недостоверной информации. Жители Курщины возмутились, поскольку в списке пропавших есть бессмысленные обозначения, такие как "девочка 12 лет с Гуева", без других данных, и отсутствуют реальные имена пропавших.

Москалькова отметила, что без "дипломатических отношений" граждане России могут вернуться домой только с помощью международных организаций.

Она также цинично добавила, что спрос на такую услугу постоянно растет, а за прошлый год Россия якобы воссоединила уже 50 семей.

Какие еще были странные заявления со стороны России?