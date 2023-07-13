Нардеп от ОПЗЖ Татьяна Плачкова сложила мандат

Народный депутат от запрещенной партии "Опозиційна платформа – За життя" Татьяна Плачкова решила сложить депутатский мандант. Она уже написала соответствующее заявление.

Проект постановления обнародовали на сайте парламента, информирует 24 Канал. Напомним, что ранее народный депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович также составил мандат.

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Татьяна Плачкова сложила мандат

Так, Плачкова написала соответствующее заявление о сложении депутатского мандата.

Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Плачковой Татьяны Михайловны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Опозиційна платформа – За життя", в связи с личным заявлением о сложении депутатских полномочий,

– говорится в постановлении.

Что известно о Плачковой

Народный депутат ВРУ 9 2019 года. Член Комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления.

10 марта 2020 года была членом так называемой "делегации" ОПЗЖ в Москве, где встретилась с главой Госдумы Вячеславом Володиным, его заместителем Алексеем Гордеевым и другими российскими депутатами.

В мае 2022 года вступила в новообразованную депутатскую группу "Восстановление Украины".

Ранее работала в Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Член Совета адвокатов Одесской области.

Депутаты складывают свои мандаты