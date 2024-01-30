Депутатку от Латвии подозревают в сотрудничестве с ФСБ: в Европарламенте отреагировали

В Европарламенте отреагировали на обвинения касательно евро депутатки от Латвии Татьяны Жданок в ее связях с российскими спецслужбами. Это произошло после публикаций СМИ о ее сотрудничестве с ФСБ России.

Заявление об этом инциденте сделал официальный представитель главы Европарламента Юрий Ласс. По его словам, президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что "очень серьезно относится" к обвинениям в адрес Жданок.

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В Европарламенте прокомментировали обвинения в отношении депутата

Как отметил Юрий Ласс, Роберта Метсола передает это дело в Консультативный комитет по кодексу поведения.

Это означает, что в Европейском парламенте начато расследование,

– отметил Ласс.

В частности, Метсола вынесет этот вопрос на обсуждение на конференции глав, которое состоится 31 января.

Как отреагировали в пресс-службе Европарламента

. Конференция глав – это политический орган Европарламента, который отвечает за отношения с другими институтами ЕС и национальными парламентами.

Представители ответили журналистам, что не будут комментировать обвинения в отношении Жданок. Впрочем, они отметили, что об этом уже ранее сообщали в Латвии.

Мы подчеркиваем, что все члены Европарламента подчиняются одним и тем же правилам (Закон о выборах 1976 года Устав Европарламента и внутренние правила Европарламента – 24 Канал) относительно независимости мандата и этики, и все члены Европарламента несут ответственность перед избирателями,

– отметили в пресс-службе.

В то же время, нарушение кодекса поведения может привести к введению санкций со стороны председателя Европарламента. Обычно об этом объявляют на пленарном заседании.

В частности, решение о снятии евро депутата с должности принимают компетентные органы в его стране.

Что известно об обвинениях в отношении Жданок: основное