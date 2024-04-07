Taurus значительно бы облегчили жизнь украинской армии, - Буданов о дальнобойном оружии

Украина хочет получить ракеты большой дальности Taurus от Германии. О пользе от этого оружия рассказал также и руководитель Главного управления разведки.

Кирилл Буданов в своем интервью рассказал, что немецкие ракеты Taurus могли бы облегчить жизнь украинцам. Эти ракеты могут поражать командные центры врага и другие важные цели.

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Это замечательное оружие

Уже не впервые украинские чиновники высказываются о необходимости ракет большой дальности.

Taurus, безусловно, облегчил бы нашу жизнь,

– сказал Буданов.

Он отметил, что это – замечательное оружие, чтобы "поражать командные центры, поражать очень важные цели".

На вопрос о том, может ли страна положиться на Германию, руководитель ГУР сказал, что надеется, что да.

Буданов также прокомментировал инициативу Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Он отметил, что снарядов, закупленных по чешской инициативе, еще нет на фронте.

Буданов о дальнейшем ходе боевых действий