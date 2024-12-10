Кандидат в канцлеры Германии, который поддерживает идею предоставления Taurus Украине, сделал важное заявление

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц сделал важное уточнение относительно своей позиции относительно предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

В отличие от Шольца, он неоднократно заявлял, что даст такое разрешение, если займет пост канцлера, однако сейчас назвал важный нюанс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на N-TV.

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Какова позиция Мерца по Taurus

Кандидат на пост канцлера Германии после ряда заявлений о предоставлении Украине Taurus уточнил, что решение о поставках дальнобойных ракет он будет принимать только после консультации с Вашингтоном и европейскими союзниками. Мерц также сомневается, что они смогут существенно изменить ситуацию на фронте.

По его словам, обучение украинских военных, чтобы приучить их к тому, как правильно работать с вышеупомянутым типом ракет, продлится не менее 4 месяцев. За это время пост президента в США уже займет Дональд Трамп, который выиграл на выборах, и инаугурация которого состоится в январе 2025 года.

Поэтому, я выступаю за то, чтобы ответить на эти вопросы вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой,

– заявил Фридрих Мерц.

Напомним, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 9 декабря он говорил, что готов способствовать передаче Украине дальнобойного оружия, отметив, что работает над созданием единства среди немецких политиков по поддержке Киева, несмотря на текущие разногласия во мнениях.