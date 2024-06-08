"Важный кирпичик" для обороны Украины: на что способны немецкие ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц не отрицает категорически предоставление Украине ракет Taurus. Государство оказывает хорошую помощь для ВСУ, однако он не хочет предоставлять именно это вооружение. Вряд ли он кардинально изменит позицию.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, даже если бы Украина таки получила ракеты Taurus, то с дальностью до 300 километров.

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"Многие страны, предоставляя военную помощь Украине, фактически делают это за немецкий счет. Немцы компенсируют им или деньгами, или оружием. Например, советские боеприпасы и вооружение, которые передавались Украине, особенно в начале войны. Но Taurus – это "идея фикс" для канцлера Шольца", – сказал он.

Taurus – не "чудо-оружие"

Давид Шарп отметил, что Taurus – это ракеты воздушного базирования. Это важный инструмент дальнего радиуса действия, но близкий по своим характеристикам к Storm Shadow и SCALP, которые Украина уже имеет.

Taurus не смогут переломить ход войны. В то же время это бы дало Украине дополнительное количество для поражения целей. Однако если будет запрет бить Taurus по территории России, то возможности резко снижаются.

Но в любом случае этих Taurus было бы мало. Taurus не является чудо-оружием. Это был бы такой важный кирпичик в обороноспособность Украины, но не более,

– убежден военный обозреватель из Израиля.

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