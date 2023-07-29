Немецкие политики призывают немедленно передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

В Германии ряд политиков призывает правительство передать Украине Taurus. Один из них указал на наличие 600 этих дальнобойных ракет у Бундесвера.

В Германии некоторые политики хотят, чтобы Берлин дополнительно помог Украине в противостоянии полномасштабной агрессии России. Они требуют от правительства передать ВСУ ракеты Taurus и ставят в пример Францию и Великобританию.

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Что говорят в Германии о Tautus

Одним из политиков, высказавшихся в поддержку Украины по этому вопросу, оказался депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер.

Берлин должен "немедленно" предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus,

– подчеркнул он.

По словам представителя ХДС, Бундесвер имеет на вооружении 600 Taurus. Однако 450 из них не готовы к применению в боевых действиях. По мнению депутата, эти ракеты можно модернизировать для Украины с помощью компании MBDA и подготовить их к отправке.

Также насчетTaurus высказался эксперт Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию. Представитель ВДП Маркус Фабер отметил успешное применение британских Storm Shadow украинскими защитниками. По его словам, это свидетельствует о важности таких ракет для Украины.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев также призвал Берлин передать Taurus Силам обороны. Дипломат напомнил о долгих дебатах в Германии по поставкам Украине танков Leopard и попросил "в этот раз сократить дискуссионную часть и тем самым спасти человеческие жизни". Владимир Зеленский также обращался к Германии. Президент Украины обсуждал этот вопрос с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Передаст ли Германия эти ракеты Украине

Пока что Берлин не готов передать Киеву Taurus. Об этом недавно заявлял министр обороны Германии Борис Писториус.

Он назвал позиции Франции и Великобритании по передаче Украине SCALP и Storm Shadow их суверенными решениями. По его словам, немецкое правительство не намерено менять свою позицию. Как пишет издание, недавно Министерство обороны Германии подтвердило свой отказ.

Что говорят эксперты о немецких Taurus