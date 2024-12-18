Шольц ожидает поддержки от Трампа в решении не предоставлять Украине Taurus

Украина просит Германию о поставках дальнобойных ракет Taurus. Канцлер выступает против этого и считает, что Дональд Трамп его поддержит, когда станет президентом.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что его отказ в поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus в Украину соответствует позиции избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Это было бы "неправильное решение"

Шольц убежден, что для него было бы "неправильным решением" предоставить Украине оружие, которое может бить далеко вглубь России.

Если я правильно понимаю, то это будет так же оцениваться и в будущем, например в трансатлантическом сотрудничестве. По крайней мере, это то, что я видел в последних интервью президента Трампа,

– объяснил он.

Ранее Дональд Трамп осудил решение администрации Байдена предоставить Украине разрешение бить американскими ракетами вглубь по территории России. В то же время украинские военные целятся исключительно по военным объектам.

Украина просила об этом разрешении очень долго, ведь оно действительно могло бы помочь избежать многих столкновений.