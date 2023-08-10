Германия готовится передать Украине крылатые ракеты Taurus, – T-Online

Вскоре правительство Германии может принять решение по отправке в наше государство управляемых крылатых ракет типа Taurus. По крайней мере, в этом уверены авторитетные немецкие СМИ.

В четверг, 10 августа, журналисты констатировали, что давление на правительство в Берлине из-за вооружения усиливается. В частности, правящая партия Германии настаивает на отправке в Украину ракет типа Taurus. Они очень необходимы нашим воинам на поле боя.

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Taurus для украинской армии

Следует сказать, глава Министерства обороны Германии пока не очень проявляет инициативу по поставке нашему государству этого вооружения. По словам Бориса Писториуса, Taurus пока не являются приоритетом для ФРГ.

В то же время, по мнению аналитиков из издания T-Online, решение не удастся оттягивать вечно. Рано или поздно, однако Вооруженные Силы получат это вооружение.

Решение, кажется, неизбежно. Как можно услышать в кругах СДПГ (правящей Социал-демократической партии Германии – 24 Канал), федеральное правительство хочет объявить о поставке в Украину крылатых ракет Taurus вскоре,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что Германия сейчас активно работает над этим решением с Соединенными Штатами Америки – "важнейшим партнером ФРГ из НАТО и самым большим сторонником Украины".

Обратите внимание! "Зеленый свет" по поводу отправки Taurus Вооруженным Силам, как пишет СМИ, вместе с тем дали Воздушные силы Германии.

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