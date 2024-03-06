Назвал упрямым и призвал наконец передать Украине Taurus: лидер Баварии раскритиковал Шольца

6 марта 2024, 22:20
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Источник:

Welt

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца. Собственно, из-за того что он отказывается передавать Украине ракеты Taurus.

Политик акцентировал, что отправка нашему государству этих ракет не должна быть единоличным решением Шольца. В то же время он обвинил немецкого канцлера в упрямстве.

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Taurus для Украины

По словам премьер-министр Баварии Taurus со складов наконец должны отправиться в путь в Украину. Нашему государству это вооружение изрядно нужно.

Это оружие необходимо использовать. У нас есть свой моральный интерес помочь Украине,
– заявил Маркус Зедер.

Премьер Баварии вместе с тем призвал провести новое голосование в Бундестаге, чтобы "политически обезопасить поставку" ракет в Украину.

Обратите внимание! Зедер констатировал, что развертывание ракет Taurus в Украине было бы возможным даже без участия военнослужащих Бундесвера – то есть вооруженных сил Германии.

Контекст

  • Украина уже не первый месяц просит Германию о поставках ракет Taurus с дальностью до 500 километров, но канцлер Шольц колеблется. В частности, остерегается глава правительства Федеративной республики ударов по Москве.
  • Кроме того, Олаф Шольц отмечал, что если ФРГ хочет иметь контроль за поставленным Киеву вооружением, это возможно лишь при участии немецких солдат. И это якобы является препятствием к принятию решения, поскольку не контролировать переданный арсенал Берлин не может.
  • Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат недавно отмечал, что западные партнеры и медиа активно работают над передачей ракет Taurus, хотя Украина не может оценить их отсутствие без предварительного опыта использования.
  • "Если бы мы уже имели бы их и применяли, то могли бы сказать, насколько большая проблема в их отсутствии. Мы рассчитывали на это вооружение, в дополнение к тем ракетам, которые нам уже поставляет Франция и Великобритания. Это SCALP и Storm Shadow", – подчеркивал он.
  • Применение Taurus усилило бы украинские возможности по нанесению ударов по стратегическим целям противника. Однако Берлин под давлением Кремля, то есть "страхом эскалации", может отказаться от предоставления нашему государству соответствующего оружия.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак