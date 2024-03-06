Назвал упрямым и призвал наконец передать Украине Taurus: лидер Баварии раскритиковал Шольца
Источник:Welt
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца. Собственно, из-за того что он отказывается передавать Украине ракеты Taurus.
Политик акцентировал, что отправка нашему государству этих ракет не должна быть единоличным решением Шольца. В то же время он обвинил немецкого канцлера в упрямстве.
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Taurus для Украины
По словам премьер-министр Баварии Taurus со складов наконец должны отправиться в путь в Украину. Нашему государству это вооружение изрядно нужно.
Это оружие необходимо использовать. У нас есть свой моральный интерес помочь Украине,
– заявил Маркус Зедер.
Премьер Баварии вместе с тем призвал провести новое голосование в Бундестаге, чтобы "политически обезопасить поставку" ракет в Украину.
Обратите внимание! Зедер констатировал, что развертывание ракет Taurus в Украине было бы возможным даже без участия военнослужащих Бундесвера – то есть вооруженных сил Германии.
Контекст
- Украина уже не первый месяц просит Германию о поставках ракет Taurus с дальностью до 500 километров, но канцлер Шольц колеблется. В частности, остерегается глава правительства Федеративной республики ударов по Москве.
- Кроме того, Олаф Шольц отмечал, что если ФРГ хочет иметь контроль за поставленным Киеву вооружением, это возможно лишь при участии немецких солдат. И это якобы является препятствием к принятию решения, поскольку не контролировать переданный арсенал Берлин не может.
- Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат недавно отмечал, что западные партнеры и медиа активно работают над передачей ракет Taurus, хотя Украина не может оценить их отсутствие без предварительного опыта использования.
- "Если бы мы уже имели бы их и применяли, то могли бы сказать, насколько большая проблема в их отсутствии. Мы рассчитывали на это вооружение, в дополнение к тем ракетам, которые нам уже поставляет Франция и Великобритания. Это SCALP и Storm Shadow", – подчеркивал он.
- Применение Taurus усилило бы украинские возможности по нанесению ударов по стратегическим целям противника. Однако Берлин под давлением Кремля, то есть "страхом эскалации", может отказаться от предоставления нашему государству соответствующего оружия.