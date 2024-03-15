СМИ узнали главную причину, почему Германия не передает Украине Taurus

Олаф Шольц отказывается предоставить Украине Taurus. Он отмечал, что опасается атак на Москву этими ракетами, однако, вероятно, это не единственная причина, обусловливающая такую его позицию.

Немецкий канцлер Олаф Шольц столкнулся со сложной дилеммой относительно передачи Украине крылатых ракет Taurus. Как отмечают аналитики, причина отказа в предоставлении оружия Украине кроется в особенностях системы наведения этих ракет.

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Секретные данные стали препятствием

На закрытом заседании комитета по вопросам обороны Бундестага генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер раскрыл основные трудности использования Taurus. Он отметил, что ракета требует специализированной компьютерной системы, доступной только в Германии.

Это очень большие и сложные объемы данных, которые обрабатывают специальными техническими системами, доступные только в ограниченном объеме. Если бы они также были переданы Украине в случае доставки Taurus, они больше не были бы доступны Бундесверу. Возникнет пробел в возможностях, который серьезно повлияет на "оперативную способность немецких вооруженных сил",

– пишет издание T-Online.

По информации портала, существует вариант передать Украине "урезанные" ракеты без систем наведения. Это позволило бы дополнить арсенал Украины менее мощными ракетами к Storm Shadow, которые уже передала Великобритания.

Как акцентируют журналисты со ссылкой на собственные источники, после доклада Броера в зале царило молчание, даже самые решительные критики потеряли желание задавать вопросы. Один из участников заседания поделился с T-Online, что аргументы генинспектора заставили его переосмыслить подход к передаче ракет.

Контекст

Как пишет издание Bloomberg, партнеры Олафа Шольца по коалиции – "Партия Зеленых" и "Свободные Демократы" – активно пытаются убедить канцлера изменить свою позицию относительно поставок Украине крылатых ракет Taurus.

Также министр финансов Кристиан Линднер и вице-канцлер Роберт Габек выступают против аргументов Шольца и надеются на изменение его риторики относительно этого оружия.

В то же время опросы общественного мнения указывают, что большинство немцев поддерживают позицию канцлера. В целом ракеты Taurus предназначены для точных ударов по укрепленным объектам и имеют дальность более 500 километров.