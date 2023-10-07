Продвижение на Таврическом направлении: враг потерял систему "Ураган" и важный объект

На Таврическом направлении за прошедшие сутки российская армия потеряла 338 солдат, 52 единицы военной техники, склад боеприпасов и еще один важный объект.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он подтвердил, что силы обороны на Таврическом направлении имеют успехи у Копанов и Новопрокоповки.

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На Таврическом направлении есть продвижение севернее Копанов и Новопрокоповки. Потери неприятеля резко возросли. Уничтожено РСЗО БМ-27 Ураган,

– сообщил Тарнавский.

ВСУ кроют огнем позиции врага

По его данным, за прошедшие сутки враг нанес 14 авиационных ударов, провел 22 боевых столкновения. Кроме того, совершил 782 артобстрела. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ "Таврия" в течение суток выполнили 1265 огневых задач.

Потери врага на Таврическом направлении:

личного состава – 338 человек;

уничтожены 52 единицы военной техники.

В частности, ВСУ прошли на этом направлении 7 танков, 7 ББМ, 14 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 3 БПЛА, 17 единиц автомобильной и 2 – специальной техники.

"Также уничтожен склад боеприпасов и еще один важный объект врага", – подчеркнул Тарнавский, не уточнив, о каком объекте идет речь.

Главное о ситуации на фронте

В утренней сводке Генштаба на 7 октября сообщают, что украинские войска продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины.

Кроме того, Силы обороны активно наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Во время наступательных действий на Бахмутском направлении защитники также имеют частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области.

Общие потери врага за сутки – 610 оккупантов, а с начала вторжения достигли уже более 281 тысячи.