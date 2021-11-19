В Тбилиси проходит масштабный марш в поддержку Саакашвили
Источник:"Новости-Грузия"
В столице Грузии оппозиция организовала масштабную акцию в поддержку экс-президента Михеила Саакашвили. Митингующие требуют для политика права посещать судебные слушания по делам, в которых он фигурирует, и досрочных парламентских выборов.
Участники митинга прошли колонной в центре Тбилиси с большим плакатом с надписью "Переведите". Оппозиция требует перевода Саакашвили в многопрофильную больницу.
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Политики огласят дальнейший план действий
После полудня 19 ноября колонна участников марша двинулась к зданию парламента Грузии, которое усиленно охраняют правоохранители. Из-за акции движение транспорта по городу ограничено.
Акция в поддержку Саакашвили / Фото Formula
К парламенту мобилизовали сотни сотрудников полиции. Активисты ждут обращения лидеров оппозиции, которые должны прибыть на акцию. Они со сцены представят дальнейший план действий.
Акция в поддержку Саакашвили / Фото Formula
Госпитализация Саакашвили: главное
- Еще после задержания 1 октября экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявил голодовку. Из-за этого состояние его здоровья начало стремительно ухудшаться.
- 8 ноября политика экстренно госпитализировали на вертолете из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу.
- Уполномоченная Верховной Рады Украины Людмила Денисова заявила, что во время этапирования в больницу Саакашвили избили.
- После встречи с адвокатами 18 ноября Михеил Саакашвили потерял сознание. Из комнаты для свиданий его вынесли на носилках.