Не стоит идти сразу в ТЦК: военнослужащий ВСУ объяснил, как "зайти в армию с умом"

Военный Петр Кошуков в первые месяцы полномасштабного вторжения воевал добровольцем, а затем официально присоединился к Вооруженным Силам Украины. Защитник дал советы желающим стать на защиту Родины, как лучше попасть в армию.

Кошуков признал, что современная армия еще очень несовершенная структура. Именно поэтому она нуждается в притоке людей, которые имеют “клепку в голове”, знания, опыт, а потому собственно способны изменить и модернизировать украинское войско.

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Армия как способ преодолеть кризис

Военный отметил, что сейчас нет ничего более важного, чем стать на защиту Украины. Кроме того он объяснил, что участие в боевых действиях может стать новым вызовом, новым опытом для взрослого мужчины, который уже имеет достижения в гражданской жизни. Или, наоборот, тот, кто не смог достичь успеха, приобщившись к армии, имеет возможность его достичь и изменить свою жизнь.

Если тебе за сорок, но ты чувствуешь, что физически ты можешь вытянуть много, что почему меня попробовать? И, кроме того, я знаю, что у многих в этом возрасте возникают уже какой-то там... Кризис среднего возраста. Это неплохой способ попробовать этот кризис преодолеть,

– подчеркнул Кошуков.

Как попасть в армию с умом

: Петр Кошуков – военный, до полномасштабного вторжения был продюсером международных новостей и занимался стратегическим развитием бизнеса и ОО в Украине, был директором по развитию Общественного радио в 2016-2018 годах.

В то же время Кошуков рекомендует желающим стать в ряды ВСУ не идти сразу в военкомат, потому что, по его мнению, это действительно "рисковый способ попасть в армию". Защитник советует воспользоваться рекрутскими инициативами. Кроме того, можно использовать свои социальные связи, говорить со знакомыми, которые уже в армии, связываться с военными частями. Все это нужно для того, чтобы оказаться в том месте, которое бы соответствовало навыкам, мотивации, моральному и физическому состоянию новобранца.

Осенью Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ . Он предусматривает, что новобранец может сам выбрать должность и конкретное подразделение, где он хочет служить.

Ранее офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко объяснял, как уменьшить количество уклонистов в Украине. По словам офицера, между военной властью и обществом не хватает достаточной коммуникации. И получается, что люди не знают, что их ждет после вручения повестки. Они верят в мифы о том, что их сразу отправят в окопы. Впрочем, это не так. Поэтому Андрющенко считает, что с людьми надо говорить и объяснять.

Кроме того, важно учитывать личные качества, возможности и пожелания каждого мобилизованного. Важно, чтобы человек оказался на той должности, где он мог бы проявить себя наиболее эффективно.