Об этом рассказал народный депутат Александр Федиенко, передает 24 Канал.

Почему и как расформировали скандальный ТЦК на ДВРЗ в Киеве?

Из-за общественного резонанса относительно положения в этом центре комплектования, нардеп подготовил запрос в интересах блогера Рамины Эсхакзай и обратился за официальными объяснениями в Минобороны.

Согласно полученной информации, приказом начальника Киевского городского ТЦК и СП уже с 13 сентября 2025 года приостановили предыдущий приказ о создании Киевского городского сборного пункта для формирования и отправки военных команд за пределы города.

То есть, фактически, создание сбора и отправки военных через ТЦК на ДВРЗ пока приостановлено, а личный состав рассредоточен.

Напомним! На распространенных в инфопространстве снимках можно увидеть заброшенные помещения, грязные кровати и антисанитарию в туалетах. Впрочем, сотрудники ТЦК заявили, что подтверждений таким фотографиям нет. Подобный случай произошел в начале мая 2025, тогда в интернете опубликовали видео, на котором мужчину якобы приковали стяжками в распределительном центре на ДВРЗ в Киеве.

