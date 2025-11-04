Об этом рассказал народный депутат Александр Федиенко, передает 24 Канал.
Почему и как расформировали скандальный ТЦК на ДВРЗ в Киеве?
Из-за общественного резонанса относительно положения в этом центре комплектования, нардеп подготовил запрос в интересах блогера Рамины Эсхакзай и обратился за официальными объяснениями в Минобороны.
Согласно полученной информации, приказом начальника Киевского городского ТЦК и СП уже с 13 сентября 2025 года приостановили предыдущий приказ о создании Киевского городского сборного пункта для формирования и отправки военных команд за пределы города.
То есть, фактически, создание сбора и отправки военных через ТЦК на ДВРЗ пока приостановлено, а личный состав рассредоточен.
Напомним! На распространенных в инфопространстве снимках можно увидеть заброшенные помещения, грязные кровати и антисанитарию в туалетах. Впрочем, сотрудники ТЦК заявили, что подтверждений таким фотографиям нет. Подобный случай произошел в начале мая 2025, тогда в интернете опубликовали видео, на котором мужчину якобы приковали стяжками в распределительном центре на ДВРЗ в Киеве.
Подобные скандальные случаи с ТЦК в Украине
Недавно стало известно о смерти мужчины после мобилизации. Так, 18 октября 43-летнего Романа Сопина остановили в ТЦК для проверки документов и отправили на ВВК в Подольском РТЦК. На следующий день родителям сообщили, что он в больнице с тяжелой травмой головы – по данным полиции, он упал на бетонный пол на территории 71 егерской бригады.
Также, в Кременчуге во время оформления документов в ТЦК произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека.