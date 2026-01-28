О законности таких действий и правах граждан рассказала военный юрист Диана Тернова. Об этом сообщила РБК-Украина.
Когда полиция может доставить мужчину в ТЦК и законно ли применение наручников?
Принудительно доставить лицо можно только в четко определенных случаях, например при административном нарушении в воинском учете или пребывания в розыске. Закон позволяет доставлять в ТЦК только при отсутствии военно-учетных документов или когда человек отказывается получить повестку с участием полиции. Во всех остальных случаях это является нарушением закона.
Таких полномочий полиция не имеет, обычно это манипулирование с акцентом на то, что человек имеет не свежее ВЛК или вообще его не проходил. Полицейский не является субъектом, который направляет на медицинский осмотр,
– отметила Диана Терновая.
Наиболее чувствительная тема – это применение специальных средств, в частности наручников. Закон Украины "О Национальной полиции" позволяет использовать их только в исключительных случаях:
- Лицо оказывает активное сопротивление.
- Пытается убежать.
- Представляет угрозу для себя или окружающих.
- Подозревается в совершении уголовного преступления.
Также любое административное задержание должно быть оформлено протоколом. Именно он фиксирует основания действий полиции и гарантирует человеку право на адвоката и защиту.
Что известно о мобилизации в Украине?
Мобилизация людей с инвалидностью возможна только по добровольному контракту. Мужчины могут быть призваны, если отсрочка не оформлена или данные об инвалидности отсутствуют в ТЦК.
Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат мобилизации на общих основаниях по состоянию здоровья.