Про законність таких дій та права громадян розповіла військова юристка Діана Тернова. Про це повідомила РБК-Україна.
Дивіться також Рішення ВЛК можна оскаржити: хто та як може його переглянути
Коли поліція може доставити чоловіка до ТЦК і чи законне застосування кайданок?
Примусово доставити особу можна лише у чітко визначених випадках, наприклад при адміністративному порушенні у військовому обліку або перебування у розшуку. Закон дозволяє доставляти до ТЦК лише при відсутності військово-облікових документів або коли людина відмовляється отримати повістку за участі поліції. У всіх інших випадках це є порушенням закону.
Таких повноважень поліція немає, зазвичай це маніпулювання з акцентом на те, що людина має не свіже ВЛК або взагалі його не проходила. Поліцейський не є суб'єктом, який направляє на медичний огляд,
– зазначила Діана Тернова.
Найбільш чутлива тема – це застосування спеціальних засобів, зокрема кайданок. Закон України "Про Національну поліцію" дозволяє використовувати їх лише у виняткових випадках:
- Особа чинить активний опір.
- Намагається втекти.
- Становить загрозу для себе чи оточення.
- Підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.
Також будь-яке адміністративне затримання має бути оформлене протоколом. Саме він фіксує підстави дій поліції та гарантує людині право на адвоката і захист.
Що відомо про мобілізацію в Україні?
Мобілізація людей з інвалідністю можлива лише за добровільним контрактом. Чоловіки можуть бути призвані, якщо відстрочка не оформлена або дані про інвалідність відсутні в ТЦК.
Чоловіки віком від 50 до 60 років підлягають мобілізації на загальних підставах за станом здоров'я.