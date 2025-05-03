Многодетного отца мобилизовали после того, как его дочь сбила полицейская: комментарий ТЦК

29 апреля в городе Татарбунары, что в Одесской области, полицейский сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе. Мать ребенка заявила, что когда отец пострадавшей пошел в местный участок полиции выяснить все обстоятельства, его отправили в местный ТЦК.

Полицейская отвлеклась на мобильный телефон и не увидела, что сбила ребенка. Свидетелем инцидента стал отец девочки – Александр Сухолита, передает 24 Канал.

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Что говорит мама 7-летнего ребенка

Мать девочки – Татьяна Коновалюк – рассказала, что на следующий день, 30 апреля, ее муж прибыл в отдел полиции для получения информации о расследовании уголовного дела, предоставления объяснений и оформления статуса ребенка как потерпевшего.

По прибытии в участок, говорит женщина, ее муж исчез. Позже она узнала со слов очевидцев, что его вывезли из отделения полиции и передали представителям ТЦК и СП для мобилизации.

Исходя из вышеуказанных событий, имеем все основания считать, что его задержание является незаконным и связано с давлением по делу о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло с его несовершеннолетним ребенком,

– заявила Татьяна Коновалюк.

Позже женщина сообщила, что у ее мужа, которого вторые сутки удерживали в ТЦК, произошел гипертонический криз, которым он страдает еще с 2018 – 2019 года. Около часа ночи он скорой помощью был доставлен в больницу. В течение ночи проводили соответствующие медицинские процедуры и мероприятия по выходу из гипертонического кризиса. "А утром под дверью уже в палату пришли сотрудники ТЦК и наряд из полиции, чтобы снова его силой доставить в ТЦК", – отметила Татьяна.

Что говорят в ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент, который активно начали обсуждать в медиапространстве. Там отметили, что 1 мая доставили Александра Сухолиту в ТЦК, поскольку тот находился в розыске за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе.

После уточнения военно-учетных данных гражданин был направлен на прохождение ВВК. Во время прохождения медкомиссии он пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья. Сначала мужчине вызвали медиков, а потом было решено его госпитализировать. В ТЦК отметили, что никаких мер физического принуждения к гражданину не применяли.

Кроме того, в военкомате отрицают связь между ДТП с участием полицейского и мобилизации отца пострадавшей девочки.

Также в ТЦК прокомментировали распространенное в медиа заявление о многодетном статусе Сухолиты. В частности, его жена рассказала, что имеет 3 несовершеннолетних детей – 4, 7 и 10 лет.

В военкомате подчеркнули, что основанием для отсрочки является содержание трех или более несовершеннолетних детей, что подтверждается официально оформленными документами. На момент составления соответствующего протокола таких документов представлено не было.

Дополнительно отмечаем, что один из трех детей юридически находится под опекой другого родителя, что делает невозможным применение нормы о многодетности как основания для отсрочки,

– заявили в ведомстве.