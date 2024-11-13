Выдача повесток в общественных местах: в ТЦК объяснили, почему это происходит

В Полтавском ОТЦК рассказали, почему в общественных местах выдают повестки. Там также добавляют, что в случае отказа гражданина, полицейский, входящий в состав группы оповещения, проводит задержание и доставляет его в ТЦК.

Если во время проверки документов группа оповещения выяснит, что гражданин нарушает правила воинского учета, ему будут предлагать подойти в районный ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавское ТЦК и СП.

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Как происходит выдача повесток в общественных местах

Гражданина могут попросить пройти в Территориальный центр комплектования, если обнаружат расхождения военно-учетного документа с данными базы "Оберег". Для этого военнообязанному оформляют и вручают повестку на уточнение персональных данных или для прохождения ВВК.

В Полтавском ТЦК отмечают, что в случае отказа мужчины от получения повестки старший группы оповещения составляет акт отказа, который должны подписать не менее двух членов группы оповещения.

Акт отказа от получения повестки подается начальнику ТЦК и СП для того, чтобы привлечь правонарушителя к административной ответственности.

Ранее в Верховной Раде предложили расформировать ТЦК и отправить их работников на фронт. Народный депутат Юлия Яцык заявила, что из работников ТЦК может выйти 10 бригад для фронта.