Москва оскорбила Тегеран: российского представителя снова вызвали на ковер

В России удалось обидеть одного из своих союзников – Иран. Так, министерство иностранных дел выразило протест и вызвало разговор временно поверенного в делах страны-агрессора.

Как пишет иранское государственное издание, причиной этого решения стало поддержка Москвой заявления, содержащего антииранскую риторику. Следовательно, в Иране обиделись на Россию.

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Что оскорбило Тегеран

По данным издания, Иран обиделся на содержание вышедшего совместного заявления по завершении шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества. Его проводили на уровне министров иностранных дел.

Соответствующее заявление содержит призыв мирно разрешить конфликт между Ираном, а также Объединенными Арабскими Эмиратами. Он касается трех островов, расположенных в Персидском заливе.

Представители иранского МИД, общаясь с российским дипломатом, делали акцент на "территориальной целостности страны". Также подчеркивали, что необходимо уважать суверенитет. Также в Тегеране отметили, что эти три острова, которые находятся в Персидском заливе, всегда были их.

Правительство Исламской Республики Иран считает какие-либо претензии любой стороны по этому поводу неприемлемыми,

– подчеркнули в МИД Ирана.

Отношения между Россией и Ираном сложно назвать идеальными

Хотя бы потому, что иранский МИД второй раз за 2023 год вызывает на ковер российского представителя. В обоих случаях Тегеран обиделся из-за островов в Персидском заливе. В первый раз посла России вызвали еще в июле этого года.

В то же время следует понимать, что дипломатические скандалы не мешают Ирану и России быть союзниками. Да и ни для кого не секрет, что в войне против Украины Москва получает помощь от Тегерана. Чего только стоят те самые "Шахеды", которыми каждый день враг атакует наше государство.

Правда, России Иран не помогает просто так. Ударные дроны Москва получает, сама же помогает Тегерану с его ядерной программой. А еще усиливает военную авиацию страны.

К слову, 7 декабря Владимир Путин встретился в Москве с президентом Ирана Ибрагимом Раисе. Они обсуждали отношения между странами-террористми, а также ситуацию в Секторе Газа.