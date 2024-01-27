Трамп пошел ва-банк: как экс-президент США использует ситуацию в Техасе
В США набирает обороты миграционный кризис, который уже идет непосредственно между правительством Джо Байдена и администрациями некоторых штатов, в частности Техаса. Трамп на фоне избирательной гонки использует эту ситуацию в свою пользу.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов. По его словам, Байден находится в наиболее критической для себя ситуации.
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"Дональд Трамп явно пошел ва-банк и не отказывается от никаких методов",– сказал политолог.
План Трампа
Дональд Трамп будет продолжать давить на тему миграционной политики. Ему выгодны проблемы на границе, ведь это– один из ключевых пунктов, о которых он может "громко кричать" вообще и быть замеченным.
"Он давит на Конгресс, именно на республиканцев, заставляет их не голосовать за пакет помощи Украине, куда включено как раз и усиление границы. Все для того, чтобы и дальше разгонять, условно, предательство по этому поводу и строить на этом свою предвыборную кампанию",– объяснил Несвитайлов.
С другой стороны– Трамп давит на действующих и потенциальных спонсоров своей конкурентки Никки Хейли. Он сильно обрезает ее финансирование.
Некоторые считают, что он рационален, действует как крупный бизнесмен, интересами и так далее. Но нет– он действует, как оскорбленный диктатор, которого когда-то сбросили, и он сейчас готов пойти на все. Даже на раскол страны и все для того, чтобы вернуть себе власть,
– подчеркнул эксперт-международник.
Он добавил, что ситуация в США некритическая. Но обострение за последнее время действительно серьезное.
Действия Байдена
Напомним, республиканцы настаивают на усилении миграционной политики и укреплении границ с Мексикой. Ведь на некоторых участках они плохо охраняются. Потому мигранты могут беспрепятственно попасть на территорию США.
Издание CNN писало, что в декабре 2023 года границу с США пересекли 225 тысяч человек. Это рекордная цифра. А за весь год "дырявая" стена пропустила 3 миллиона человек.
"Байден, видимо, находится в наиболее критической для себя ситуации. Потому что с одной стороны, если он не проявит силу, то его поклонники в нем разочаруются, потому что именно в такой кризисной ситуации президент и должен брать ответственность на себя, проявлять лидерство. С другой– если он сейчас проявит слишком сильную силу, то республиканцы смогут пойти на обострение. Уже идут такие разговоры, если Трампа снимут с выборов или еще что-то, то они готовы выходить на улицы и противостоять",– предположил политолог.
Это может не привести к общественной войне, но точно будет побуждать к серьезным последствиям или более глубокому политическому кризису. Таким образом, США сосредоточятся на решении своих внутренних проблем, а не помощи Украине.
Нет ясного прогноза. Это период непредсказуемости. Возможно, стоит подождать и посмотреть, куда оно дальше будет двигаться, поскольку то, что происходит сейчас,– более системная проблема,
– добавил Несвитайлов.
Обострение в Техасе: что об этом известно
- Власть южных штатов, в частности Техаса, решила по-своему бороться с проблемами мигрантов. Они организованно переправляют нелегалов на север США. Проблему уже ощутили на себе жители Чикаго, поскольку нет достаточного количества муниципальных общежитий, где бы селили мигрантов. Следовательно, они просто заполоняют улицы.
- Губернатор Техаса Грег Эбботт приказал местным подразделениям Национальной гвардии строить укрепление с колючей проволокой на границе. Федеральные чиновники обвинили местные власти в "политизации" вопроса. Отметим, что южные штаты считаются республиканскими. В результате обе стороны выдвинули друг другу ультиматумы.
- В свою очередь Дональд Трамп подстрекает другие штаты мобилизовать и отправить подкрепление для противостояния мигрантам на южной границе. 25 губернаторов США поддержали Техас в его действиях.