Трамп пошел ва-банк: как экс-президент США использует ситуацию в Техасе

В США набирает обороты миграционный кризис, который уже идет непосредственно между правительством Джо Байдена и администрациями некоторых штатов, в частности Техаса. Трамп на фоне избирательной гонки использует эту ситуацию в свою пользу.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов. По его словам, Байден находится в наиболее критической для себя ситуации.

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"Дональд Трамп явно пошел ва-банк и не отказывается от никаких методов",– сказал политолог.

План Трампа

Дональд Трамп будет продолжать давить на тему миграционной политики. Ему выгодны проблемы на границе, ведь это– один из ключевых пунктов, о которых он может "громко кричать" вообще и быть замеченным.

"Он давит на Конгресс, именно на республиканцев, заставляет их не голосовать за пакет помощи Украине, куда включено как раз и усиление границы. Все для того, чтобы и дальше разгонять, условно, предательство по этому поводу и строить на этом свою предвыборную кампанию",– объяснил Несвитайлов.

С другой стороны– Трамп давит на действующих и потенциальных спонсоров своей конкурентки Никки Хейли. Он сильно обрезает ее финансирование.

Некоторые считают, что он рационален, действует как крупный бизнесмен, интересами и так далее. Но нет– он действует, как оскорбленный диктатор, которого когда-то сбросили, и он сейчас готов пойти на все. Даже на раскол страны и все для того, чтобы вернуть себе власть,

– подчеркнул эксперт-международник.

Он добавил, что ситуация в США некритическая. Но обострение за последнее время действительно серьезное.

Действия Байдена

Напомним, республиканцы настаивают на усилении миграционной политики и укреплении границ с Мексикой. Ведь на некоторых участках они плохо охраняются. Потому мигранты могут беспрепятственно попасть на территорию США.

Издание CNN писало, что в декабре 2023 года границу с США пересекли 225 тысяч человек. Это рекордная цифра. А за весь год "дырявая" стена пропустила 3 миллиона человек.

"Байден, видимо, находится в наиболее критической для себя ситуации. Потому что с одной стороны, если он не проявит силу, то его поклонники в нем разочаруются, потому что именно в такой кризисной ситуации президент и должен брать ответственность на себя, проявлять лидерство. С другой– если он сейчас проявит слишком сильную силу, то республиканцы смогут пойти на обострение. Уже идут такие разговоры, если Трампа снимут с выборов или еще что-то, то они готовы выходить на улицы и противостоять",– предположил политолог.

Это может не привести к общественной войне, но точно будет побуждать к серьезным последствиям или более глубокому политическому кризису. Таким образом, США сосредоточятся на решении своих внутренних проблем, а не помощи Украине.

Нет ясного прогноза. Это период непредсказуемости. Возможно, стоит подождать и посмотреть, куда оно дальше будет двигаться, поскольку то, что происходит сейчас,– более системная проблема,

– добавил Несвитайлов.

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