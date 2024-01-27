Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. За його словами, Байден наразі перебуває в найбільш критичній для себе ситуації.

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"Дональд Трамп вочевидь пішов ва-банк і не цурається жодних методів", – сказав політолог.

План Трампа

Дональд Трамп продовжуватиме тиснути на темі міграційної політики. Йому вигідні проблеми на кордоні, адже це – один з ключових пунктів, про які він може "голосно кричати" назагал і бути поміченим.

"Він тисне на Конгрес, саме на республіканців, змушує їх не голосувати за пакет допомоги Україні, куди включене якраз і посилення кордону. Все для того, щоб і далі розганяти, умовно, зраду з цього приводу і будувати на цьому свою передвиборчу кампанію", – пояснив Несвітайлов.

З іншого боку – Трамп тисне на діючих та потенційних спонсорів своєї конкурентки Ніккі Гейлі. Він сильно обрізає її фінансування.

Дехто вважає, що він раціональний, діє як великий бізнесмен, інтересами і так далі. Але ні – він діє, як ображений диктатор, якого колись скинули, і він зараз готовий піти на все. Навіть на розкол країни і все задля того, щоб повернути собі владу,

– підкреслив експерт-міжнародник.

Він додав, що наразі ситуація в США некритична. Але загострення за останній час і справді серйозне.

Дії Байдена

Нагадаємо, республіканці наполягають на посиленні міграційної політики і укріпленні кордонів з Мексикою. Адже на деяких ділянках він погано охороняється. Тому мігранти можуть безперешкодно потрапити на територію США.

Видання CNN писало, що у грудні 2023 року кордон із США перетнули 225 тисяч осіб. Це рекордна цифра. А за увесь рік "дірява" стіна пропустила 3 мільйона людей.

"Байден, мабуть, знаходиться в найбільш критичній для себе ситуації. Тому що з одного боку, якщо він не проявить силу, то його прихильники в ньому розчаруються, бо саме в такій кризовій ситуації президент і має брати відповідальність на себе, проявляти лідерство. З іншого – якщо він зараз проявить занадто сильну силу, то республіканці зможуть піти на загострення. Вже йдуть такі розмови, якщо Трампа знімуть з виборів чи ще щось, то вони готові виходити на вулиці і протистояти", – припустив політолог.

Це може не призвести до громадської війни, але точно спонукатиме до серйозних наслідків або глибшої політичної кризи. Таким чином США зосередяться на вирішенні своїх внутрішніх проблем, а не допомозі Україні.

Немає чіткого прогнозу. Це період непередбачуваності. Можливо, варто почекати і подивитися, куди воно далі рухатиметься, оскільки те, що відбувається зараз, – більш системна проблема,

– додав Несвітайлов.

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