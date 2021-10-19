В Техасе разбился самолет: пассажиры и экипаж чудом выжили

В американском штате Техас 19 октября потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находился 21 человек. Всем пассажирам и экипажу чудом удалось уцелеть.

Крушение самолета произошло в поле возле аэропорта в Брукшире, что в штате Техас. Пока неизвестно, что могло стать причиной.

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Детали крушения самолета в Техасе

Самолет McDonnell Douglas MD-87 перевернулся через забор и загорелся в поле при попытке вылететь из аэропорта.

В момент аварии на борту лайнера находился 21 человек – 18 пассажиров и 3 членов экипажа. Всем удалось выжить. Людей эвакуировали в безопасное место. По информации чиновников, в результате инцидента пострадал только 1 человек – у него диагностировали легкие травмы.

Кроме того, из-за аварии без света остались несколько домов в районе. Коммунальщики работают над восстановлением электричества.

Национальный совет по безопасности транспорта проведет расследование аварии. На месте происшествия все еще находятся бригады скорой помощи и пожарные, которые пытаются ликвидировать возгорание самолета.

Что известно о загоревшемся самолете

Сертификат на изготовление авиалайнера выдали в 2015 году. McDonnell Douglas MD-87 – это двухмоторный реактивный самолет. Он вмещает 172 пассажиров.

, 19 сентября в жилом районе Лейк-Верт американского штата Техас потерпел крушение военный учебно-тренировочный самолет . Пилот-инструктор и ученик смогли успешно катапультироваться, хоть и травмировались.

В США загорелся пассажирский самолет: смотрите видео

Самолет потерпел крушение возле аэропорта в штате Техас: смотрите карту