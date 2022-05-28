Техника, 25 БТГ и подкрепление врага – Гайдай о том, что происходит на Луганщине
Ожесточенные и напряженные бои с россиянами идут на Востоке нашей страны. Луганская область под вражеским огнем круглосуточно.
Российские кафиры стянули на Луганщину свои максимальные силы. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.
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Российские БТГ ежедневно теряют солдат
По словам Гайдая, украинские военные четко понимают, что в Луганской области сейчас есть 25 вражеских батальонно-тактических групп. Они каждый день теряют своих солдат, и их ряды редеют. Но российским оккупантам все же дают подкрепление, техники у них тоже очень много.
25 батальонно-тактических групп, если сосчитать, то в среднем это от 300 до 500 человек в каждой группе. Даже если взять 400 в среднем, то выходит, что около 10 тысяч человек есть. Это те, кто постоянно находятся на Луганщине и постоянно идут в наступление и пытаются продавить хотя бы на каком-то направлении.
– говорит Гайдай.
Основные направления наступления – это Северодонецк, Горная община, Тошковка. ВСУ там закрепились и выбили их. Пытаются россияне также перерезать трассу со стороны Попасной через Камышеваху для того, чтобы полностью забрать доступ в Луганскую область.
Структура русской армии
По словам Гайдая, армию неприятеля можно условно поделить на волны.
- Первая – это свеже мобилизованные, которые реально заканчиваются и уже выбирают мужчин из тех, кто на свеже оккупированных землях.
- Вторая волна – это мужчины из квазиреспублика.
- Третья волна – это кадыровцы.
- И четвертая волна – это непосредственно русские войска: контрактники, срочники и разные.
Также Гайдай отметил интересную деталь о том, что русскую армию дополняют наемники из частных военных компаний.
По его словам, их используют для прорывов, когда хотя бы кто-нибудь хоть как-то смог зацепиться на каком-то направлении. Тогда бросают их, чтобы они остыли и улучшали тот "успех". Гайдай предполагает, что это у них единственные войска, которые действительно имеют боевой опыт и более или менее профессионально воюют.
Почему россияне хотят взять Северодонецк
- Сергей Гайдай заключил, почему российские кафиры все свои силы привлекли к штурму города. Он считает, что им это нужно для того, чтобы показать своему населению и войску, одержавшим хоть какую-то "победу", ведь это фактически областной центр. Армия агрессора очень деморализована, в нее упал боевой дух.
- Также в Генштабе ВСУ сообщали, что враг проводит наступление на Донецком направлении. Там продолжаются тяжелые и ожесточенные бои. Но командование держит под контролем ситуацию повсюду. Наши воины показывают недюжинную выдержку и мужество в боях.
- Разведка Великобритании также сообщала, что россияне могут снова предпринять попытку форсировать реку Северский Донец. Все предыдущие попытки возле Белогоровки ВСУ феерически разбивали. Там удалось уничтожить около 400 российских захватчиков.