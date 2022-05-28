Російські окупанти стягнули на Луганщину свої максимальні сили. Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію в регіоні в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Російські БТГ щодня втрачають солдат

За словами Гайдая, українські військові чітко розуміють, що на Луганщині зараз є 25 ворожих батальйонно-тактичних груп. Вони кожного дня втрачають своїх солдат і їхні ряди рідшають. Але російським окупантам все ж таки дають підкріплення, техніки в них також дуже багато.

25 батальйонно-тактичних груп, якщо порахувати, то в середньому це від 300 до 500 людей в кожній групі. Навіть якщо взяти 400 в середньому, то виходить, що близько 10 тисяч людей є. Це ті, хто постійно перебувають на Луганщині і які постійно йдуть у наступ і намагаються продавити хоча б на якомусь напрямку,

– каже Гайдай.

Основні напрямки наступу – це Сєвєродонецьк, Гірська громада, Тошківка. ЗСУ там закріпились і повибивали їх. Намагаються росіяни також перерізати трасу з боку Попасної через Комишуваху для того, щоб повністю забрати доступ в Луганську область.

Структура російської армії

За словами Гайдая, армію ворога можна умовно поділити на хвилі.

Перша – це свіжо мобілізовані, які реально закінчуються і вже обирають чоловіків з тих, які на свіжо окупованих землях.

Друга хвиля – це чоловіки з квазіреспублік.

Третя хвиля – це кадирівці.

І четверта хвиля – це безпосередньо російські війська: контрактники, строковики та різні.

Також Гайдай зауважив цікаву деталь про те, що російську армію доповнюють найманці з приватних військових компаній.

За його словами, їх використовують для проривів, коли хоча б хтось хоч якось зміг зачепитись на якомусь напрямку. Тоді кидають їх, щоб вони захолдили і покращували той "успіх". Гайдай припускає, що це в них єдині війська, які дійсно мають бойовий досвід і які більш-менш професійно воюють.

Чому росіяни хочуть взяти Сєвєродонецьк

Сергій Гайдай зробив висновок, чому російські окупанти всі свої сили залучили до штурму міста. Він вважає, що їм це треба для того, щоб показати своєму населенню та війську, що отримали хоч якусь "перемогу", адже це обласний центр фактично. Армія агресора ж дуже деморалізована, у неї впав бойовий дух.

Також у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ворог проводить наступ на Донецькому напрямку. Там тривають важкі та запеклі бої. Але командування тримає під контролем ситуацію всюди. Натомість наші воїни показують неабияку витримку та мужність у боях.

Розвідка Великої Британії також повідомляла, що росіяни можуть знову здійснити спробу форсувати річку Сіверський Донець. Всі попередні спроби біля Білогорівки ЗСУ феєрично розбивали. Там вдалось знищити близько 400 російських загарбників.

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