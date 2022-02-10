Техника не может справиться: снегопады в Турции заблокировали почти 800 дорог

Турцию сковали сильные снегопады, которые еще перекрыли 798 дорог в провинциях страны. В частности, страдают регионы Сивас в центре страны и Битлис на востоке.

Непогода, вызвавшая многочисленные ДТП, привела к остановке движения на автомагистрали Кония – Анталия. Снегоуборочные бригады продолжают работать, чтобы открыть 731 дорогу.

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Дороги расчищают приоритетно

Предпочтение по расчистке предоставляем по уведомлению о таких случаях, как заболевание, рождение и смерть,

– сообщили власти Сиваса.

В провинции Битлис снегопады длятся уже 10 дней. Из-за этого чистят 67 дорог к местным селам. В центре города с одноименным названием толщина снежного покрова достигает 1,5 метра, а в высокогорных районах – 4 метра.

В 21 районе провинции Кония из-за снегопада дети в школах временно учатся дистанционно. Некоторых госслужащих, в частности, беременных женщин и людей с ограниченными физическими возможностями, отправили в административные отпуска.

Турция страдает от снежных заносов / Фото DHA

Снег в Турции и несчастные случаи

В горнолыжном центре "Саликент", расположенном в массиве Бейдаглары в Туречине этой зимой снег обвалил навес одного из туристических объектов. В результате инцидента пострадали 8 человек.

Также снегопад в Турции парализовал самый загруженный аэропорт Европы. На аэродроме в Стамбуле под снегом обрушилась крыша одного из грузовых терминалов. Его закрыли, а сотни людей так и не смогли попасть в место назначения.

Кроме Турции, нынешняя зима наделала беды и в других странах. В частности, в горах Австрии недалеко от границы со Швейцарией 4 февраля произошла трагедия. Снежная лавина похоронила под собой группу из 5 человек.

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