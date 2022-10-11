Дранье и лохмотья: ВСУ показали технику так называемой "второй армии мира"

Российская армия продолжает нести огромные потери на войне в Украине. Так, в сети показали, как выглядит разгромленная техника оккупантов.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Таким образом, украинские защитники выгоняют захватчиков с нашей земли, а те оставляют своё лохмотье.

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Как выглядит техника "второй армии мира"

На опубликованных кадрах можно увидеть, что российская ветошь и лохмотье "второй армии мира" даже на ленд-лиз не годится. И это еще раз доказывает, что наши силы обороны не прекращают бить оккупантов.

На поле боя российский хлам почти ничего не может, потому и забрасывает издалека ракетами мирные украинские города,

– говорят в Генштабе ВСУ.

Оставленная техника оккупантов в Украине / фото Генштаб ВСУ

Актуальные потери россиян

По состоянию на утро 11 октября погибли уже 63 110 российских захватчиков. За прошедшие сутки удалось ликвидировать еще 240 оккупантов.

В технике враг потерял:

танков – 2504 (+9) единиц;

боевых бронированных машин – 5162 (+13) единиц;

артиллерийских систем – 1496 (+10) единиц;

РСЗО – 353 единицы;

средств ПВО – 181 единица;

самолетов – 268 (+1) единиц;

вертолетов – 235 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1114 (+17) единиц;

крылатых ракет – 295 (+46) единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3916 (+8) единиц;

специальной техники – 136 единиц.

Сколько в ВСУ трофеев

Ранее в британской разведке заявили, что Украина захватила не менее 440 российских боевых танков и около 650 других бронированных машин после вторжения.

"Большая часть танкового парка, который сейчас находится в Украине, потенциально состоит из трофейных машин", – отметили в разведке.

Кстати, с 29 августа по 12 сентября во время контрнаступления сразу 237 единиц российской техники стали украинскими трофеями. Таким образом, 54% от потерь врага в будущем помогут ВСУ бить оккупанта.

Больше всего за этот период Россия потеряла боевых машин и пехоты – 79 единиц. Также наша армия пополнилась 45 танками противника.

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