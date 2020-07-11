Проекту "Техника войны" вскоре исполнится 5 лет. О создании, процессе съемок, команде, троллинге России и хейтерах – в эфире 24 канала рассказал автор программы "Техника войны" Сергей Каминский.

О проекте "Техника войны"

Фишка "Техники войны" в том, чтобы рассказывать об оружии, о технике, о снаряжении. Как мы увидели еще в 2014 году, эта тема очень заходила в наших предыдущих программах, таких как: "Військовий вісник", "Захисник вітчизни". Поэтому мы решили сделать отдельный проект. Больше – читайте в материале 24 канала.

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О тематике

Прежде всего, я люблю технику, люблю автомобильную технику. Я частично автомобильный журналист. И поэтому, конечно, в военной сфере можно только о военной технике и военном оружии рассказывать. Поэтому я углубился где-то 10 лет назад в эту тематику, и продолжаю.

Начало

В сентябре 2020 года будет 5 лет, как выходит "Техника войны". Летом я сделал пилотный проект, предложил нашему директору Яне Холодной. Но они параллельно хотели запустить программу "Будемо жити". Буквально один час был решающим. Был момент, когда она мне позвонила и сказала, что пока у нас нет ресурсов, поэтому лучше позже. Я все же настаивал, потому что либо в тот момент начинать, либо потом было бы поздно. И все же – я согласился.

Но через час она позвонила со словами: "Мне позвонил продюсер из 24 канала, он все же хочет встретиться". Мы встретились через 2 недели. Показали пилот, внесли некоторые коррективы и программа пошла. Первый месяц я делал ее сам, это были выпуски по 15 минут. Затем присоединились Алексей Чубашев, затем Юрий Стоянский, Павел Ковальчук, Геннадий Саливон. Сейчас над проектом из журналистов работают 2 человека – я и Геннадий Саливон.



Сергей Каминский и Геннадий Саливон / Коллаж 24 канала

Команда

Я – начальник отдела аналитических программ на "Военном телевидении". Я сын военного офицера. Учился в Киевском военном лицее, Львовском институте. И потом пришел служить на студию. По сути, здесь я уже служу 15 лет. Занимался разными проектами: социальными, информационными, аналитическими. И сейчас пришел к этому проекту.

У Геннадия Саливона очень интересная иистория. Он, наверное, единственный у нас боевой офицер на студии среди журналистов. Потому что во время АТО в определенную волну мобилизации он был артиллеристом. Я за это его очень уважаю. Он очень интересуется оружием, особенно стрелковым. Поэтому он в этой сфере лучший специалист.

Производство

Мы пишем сценарии. На съемочной площадке выступаем во всех ролях: когда надо – и операторами, и режиссерами, и интервьюерами. Затем возвращаемся, все расшифровываем и монтируем. Потом уже получается готовый продукт. Также я записуюсь на 24 канале каждый четверг как ведущий.

На самом деле, процедура подготовки программы имеет обширную географию. Мы находимся в Доме офицеров, часть канала – возле красного корпуса университета Шевченко. Наши монтажеры, графики, наш диктор находятся во Львове. Работаем вот так дистанционно. Иногда диктор может что-то не так начитать и уехать домой. Приходится выходить из ситуации: что-то либо подрезать, либо вообще убирать новость.

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За что любите программу?

Честно говоря, перед поездкой в США, у меня были попытки ее закрыть. Она немного мне надоела, на самом деле. Но потом, вернувшись, и предложив другой формат, зрители его не особо восприняли. Пару месяцев так получалось: на ютубе стало лучше, а на телевидении рейтинги упали. И мы все же вернулись к телеформату. Сейчас я понимаю, что это дело, которым я люблю заниматься. Будем смотреть дальше. Пока – такая ситуация.

Троллинг москалей

Иногда бывает, когда они дают повод. Потому что Россия – это враг, и это стало понятно еще с 2014 года. Я сам родился в России. Это была в свое время для меня родная земля. И у меня там дядя жил, но уже его нет. Однако то, что произошло в 2014 году – ни в какие ворота не лезет.



"Россия – это враг, и это стало понятно еще с 2014 года" / Фото 24 канал

Успехи

Учитывая вообще медиапространство за последние годы, имея довольно ограниченный ресурс, удалось создать программу, которая имеет устоявшийся формат, какие-то свои принципы. И имея, действительно, ограниченный технический ресурс, удается делать стандарт с каким-то конкретным форматом и качеством программы. Конечно, у нас появляются молодые специалисты, слава Богу, и они стараются делать что-то лучше, как-то нас побеждать. Иногда это удается. И меня это радует.

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Хейтеры

Последние 3 года, наверное, вообще ничего не раздражает, потому что к этому привыкаешь. От телеаудитории, конечно, фидбэка нет, потому что мы не оставляем свою электронку. Есть у нас группа в фейсбуке на более чем 6 тысяч читателей. Конечно, они тоже в комментариях что-то пишут. Первые года-два, возможно, какие-то комментарии пророссийские или какие-то неадекватные как-то может и раздражали или огорчали. А потом просто вырабатывается иммунитет.

Был у меня момент – просто не читай комментарии, как многие из известных людей советуют. Не читай и все, потому что всегда будут люди, которые за и против. Сейчас, конечно, надо читать, нужна обратная связь. Иногда комментарии, действительно, уместны, и я на них отвечаю, или оттвечает страница "Военного телевидения". Никакого раздражения нет, это рабочий процесс и это наши реалии. В соцсетях сейчас много кто что комментирует, ставит лайки или дизлайки. От этого никуда не денешься. Но я понимаю, что телезритель – более массовый, чем у нас в интернете. Поэтому я так легко к этому отношусь.

Почему профессия военного журналиста – необходима, и что дальше будет с программой – смотрите в полном видео интервью с Сергеем Каминским.