Утечка секретных документов российских компаний показала, что они и в дальнейшем импортируют западную передовую электронику в обход санкций. В частности, российским импортерам доступны компоненты, произведенные американской корпорацией Keysight Technologies и тайваньской MPI Corporation.

Согласно документам, российские фирмы, привлеченные к выполнению заказов министерства обороны России, заключили контракты на поставку электроники и других деталей, произведенных Keysight Technologies.

Так, компания "Радиолайн" подписала соглашение на поставку в "Специальный технологический центр" (СТЦ) приборов и компонентов Keysight Technologies.

Пока неизвестно, знала ли компания Keysight Technologies о том, что ее продукция оказалась в руках производителей, связанных с российской военной машиной, ведущей геноцидную войну против Украины.

Украинские хакеры из группы "Киберпротиводействие" опубликовали переписку российских фирм, участвующих в производстве оборудования для российского министерства обороны, в частности, компании "Специальный технологический центр", производящей беспилотники "Орлан-10" для российской армии. Из-за этого компания абсолютно заслуженно находится под международными санкциями. 24 Канал рассказывает, как и почему так произошло.

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Как "Радиолайн" поставляет приборы KeySight Technologies для "Специального технологического центра"

Ключевым лицом в поставках был менеджер по закупкам "Специального технологического центра" Андрей Павлович Флоринский. Согласно утечкам электронной переписки, господин Флоринский получил 3 коммерческих предложения на поставку деталей производства KeySight Technologies.



Скриншот документа

Особый интерес россияне проявили к продукции американской компании Keysight Technologies, в дополнение к компаниям, которые ранее упоминались в журналистских расследованиях.

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В "Специальный технологический центр" поступили предложения от 3 фирм на поставку продукции KeySight Technologies. Этот факт свидетельствует о том, что получить продукцию Keysight в России, несмотря на все санкции, достаточно легко. Российские фирмы, связанные с оборонными предприятиями, могут выбирать из множества поставщиков.

Так, московская компания "Ритм" сделала предложение о поставке запрашиваемой продукции на сумму 33,5 тысячи долларов.

В список входили:

Keysight N5173BU (option: N5173B-UNT) – AM, FM, phase modulation

Keysight N5173BU (option: N5173B-UNW) – Narrow pulse modulation

Keysight N5173BU (N5173B-1EA) – High output power

Keysight N5173BU (N5173B-UNZ) – Fast frequency switching > 1.15 ms and ± 0.05% of the final frequency



Скриншот документа

Компания "Диполь" из Санкт-Петербурга предложила поставить эти товары почти за такую же цену – 33,2 тысячи долларов, но тендер выиграл третий претендент, известный по предыдущим журналистским расследованиям, – фирма "Радиолайн", базирующаяся в Москве.



Скриншот документа

"Радиолайн" предложил поставить запрашиваемые компоненты Keysight за 31 тысячу долларов за 2 – 3 месяца.

Как видим, "Радиолайн" предложила поставить запрашиваемую технологию Keysight за самую низкую цену, что на 2 тысячи долларов меньше, чем у двух других претендентов. Очевидно, эта фирма имеет самую эффективную цепочку поставки через посредников в третьих странах.

"Радиолайн" заявляет, что предлагает следующие услуги: автоматизация измерений, радиочастотные комплексы, разработка программного обеспечения, поставка средств измерительной техники, мобильные измерительные лаборатории.

В коммерческом предложении, подписанном ведущим инженером Михаилом Владимировичем Мульминовым, "Радиолайн" предложил следующие условия поставки:

Срок поставки: 8 – 12 недель с момента получения авансового платежа.

Предоплата: 85% в течение 10 дней с момента подписания договора, окончательный расчет в течение 10 дней с момента полной поставки товара.

Доставка на склад покупателя по адресу покупателя.

Другие утечки электронных писем содержали контракт между 2 российскими компаниями на поставку технической продукции Keysight.

Общество с ограниченной ответственностью "Радиолайн" (ООО "Радиолайн"), в дальнейшем "Поставщик", в лице технического директора Андрея Александровича Небогина, действующего на основании доверенности № 1 от 1 мая 2022 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Центр специальных технологий" (ООО "ЦСТ"), в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Романа Дмитриевича Агафонникова, действующего на основании Устава.

Общество с ограниченной ответственностью "Радиолайн" (ООО "Радиолайн"), в дальнейшем именуемое "Поставщик", в лице технического директора Небогина Андрея Александровича, действующего на основании Доверенности №. 1 от 1 мая 2022, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Центр специальных технологий" (ООО "ЦСТ"), именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Агафонникова Романа Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а каждая отдельно – "Сторона", заключили настоящий Договор поставки о нижеследующем.

Скриншот документов

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 23/04/28-21 содержит дату "28 апреля 2023 года". Можно предположить, что эти поставки состоялись. 15 мая они получили еще один контракт, № RI-CST-009.

Возникает вопрос, каким компаниям (без сомнения, посредникам) Keysight Technologies отгружала свою продукцию в 2023 году?

Анализ их деятельности может раскрыть всю цепочку поставок западной электроники и передовых технологий российским фирмам, связанным с оборонной промышленностью.

Кто еще поставляет западные технологии подсанкционному "Специальному технологическому центру"

Электронные письма показали, что "Радиолайн" – не единственная подставная компания, которая приобрела западные технологии для "Специального технологического центра". В частности, СТЦ заключил соглашение с компанией Protech, которую представлял генеральный директор Денис Николаевич Коваль, на поставку западных технологий.

В отдельном документе есть перечень западных технологических деталей, которые СТЦ желает приобрести. В него вошли 3 прибора производства компании Keysight:

Широкополосный генератор Keysight Vector >12 ГГцKT-M8195A-002

Частотомер Keysight 53230A

Измеритель оптической мощности Keysight, с высокой входной мощностью; спектральный диапазон: 970-1650 нм; FHP2B04

Обратите внимание! Под санкциями находится "Специальный технологический центр", но не "Радиолайн" и Protech.

"Специальный технологический центр" (СТЦ) не может покупать западные комплектующие напрямую по очевидной причине: с декабря 2016 года он находится под санкциями США, а с декабря 2022 года – под санкциями ЕС. На компанию наложены санкции за содействие путинскому режиму в ведении войны.

Но 2 фиктивные компании, Radioline и Protech, импортируют западные передовые технологии, которые могут быть использованы в военных целях для известной компании, годами находящейся под санкциями.

Нужны секторальные санкции

Если санкции будут действовать таким образом, как сейчас, они никогда не сработают. Вместо этого поставки чувствительных и передовых технологий из Европы и США российским компаниям подпитывают войну Путина, сводя на нет усилия цивилизованного мира, направленные на поддержку Украины в отражении российской военной агрессии.

Даже если против двух фиктивных поставщиков-посредников будут применены новые санкции, Москва сможет создать новые фейковые компании для получения необходимых деталей для подсанкционного СТЦ. Ведь уже существовало по меньшей мере две компании, которые имели возможность получить продукцию Keysight, но не были выбраны СТЦ.

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При таких обстоятельствах имеют шанс сработать только секторальные санкции, с полным запретом на поставку любой чувствительной для России продукции вообще. Под них должны попасть любые компании в России, ведь Кремлю не нужно много усилий, чтобы создать новые подставные компании.

В идеале санкции были бы эффективными, если бы к запрету на поставки чувствительных технологий с Запада присоединились западные государства, которые уже были пойманы на помощи Кремлю в обходе санкций, такие как Китай, Казахстан, ОАЭ и другие.

Что по Тайваню

Тайвань, который активно поддерживает Украину и сам может стать жертвой агрессии брутального соседа, также поставляет технологии россиянам. На это указывают сведения из перехваченных документов. В частности, доказано, что компания "Акметрон" импортирует в Россию тайваньскую технологию двойного назначения производства корпорации MPI.

Об этом свидетельствует еще одна цепочка поставок, который использует "Специальный технологический центр". Он позволяет Москве покупать передовые технологии из Тайваня.

Так, московская компания "Акметрон" направила предложение на поставку оборудования производства корпорации MPI, официальным дистрибьютором которой в России является компания "MPI Corporation".

Согласно коммерческому предложению, которое содержится в утечках электронных писем, "Акметрон" предлагает следующие условия:

Оплата: аванс 50% в течение 5 дней с даты подписания контракта; остальные 50% в течение 5 дней с даты получения оборудования.

Срок поставки – до 24 недель с даты заключения контракта. Поставка осуществляется на адрес заказчика.

В стоимость входит монтаж, наладка и обучение персонала. Оплата в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты.

Важно! MPI Corporation – тайваньская технологическая компания, которая производит полупроводники, светодиодные лампы, фотодетекторы, лазерные излучатели, проводит исследования материалов, а также производит аэрокосмическую и автомобильную технику, волоконную оптику и электронные компоненты. Компания не подпадает под санкции.

При этом корпорация MPI публично осуждает военную агрессию России против Украины. Но, как свидетельствует переписка, это не помешало компании поставлять свою продукцию, которая может быть использована в военных целях, официальному поставщику в России.

Как предотвратить попадание западных технологий двойного назначения в руки российской армии

Усиление корпоративной ответственности западных производителей электроники в нынешних условиях может помочь предотвратить попадание их продукции в российский режим и использование в военной промышленности для поддержки войны в Украине.

В конце концов, риск будет существовать всегда, поскольку продукция Keysight непосредственно обслуживает аэрокосмическую и оборонную промышленность. Компании оборонной промышленности, которые производят продукцию для производства или обслуживания оружия, должны придерживаться высокой корпоративной ответственности.

Особенно, если уже выяснилось, что их устройства и компоненты были приобретены фиктивными фирмами, которые снабжают путинский режим, ведущий агрессивную войну в Украине, убивая тысячи невинных мирных жителей.

Секторальные санкции, применение и мониторинг санкций, а также корпоративная ответственность – единственный рецепт предотвращения того, чтобы Россия и в дальнейшем получала передовые технологии для ведения войны

Правительства западных стран, включая Соединенные Штаты, несут ответственность за недопущение поставок продукции из своих стран в преступные режимы. Принятие последних пакетов санкций в декабре 2023 года и феврале 2024 года уменьшает возможность обхода санкций, но дает стопроцентный результат.

Все компании, которые поставляют россиянам продукцию, что может служить военным целям, должны быть наказаны. Необходимо усилить надзор за продажей современной электроники и продукции двойного назначения, а также за соблюдением санкций.

В конце концов, только полное соблюдение санкций и перекрытие схем Москвы для их обхода гарантирует необходимое давление на российскую экономику, чтобы заставить ее отказаться от военной операции против Украины и сократить производство вооружений.

Без соблюдения санкций усилия по предоставлению военной поддержки Украине будут иметь значительно меньший эффект. А сохранение производства оружия в России означает приближение войны к границам ЕС и поощрение Кремля к новым агрессиям, возможно, против стран Европы и НАТО.

Приложить усилия и принять меры для прекращения поставок товаров двойного назначения в Россию является более экономически эффективным, чем расходы, которые потребуются в случае расширения войны.

