Витік секретних документів російських компаній показав, що вони й надалі імпортують західну передову електроніку в обхід санкцій. Зокрема, російським імпортерам доступні компоненти, вироблені американською корпорацією Keysight Technologies і тайванською MPI Corporation.

Згідно з документами, російські фірми, залучені до виконання замовлень міністерства оборони Росії, уклали контракти на постачання електроніки та інших деталей, вироблених Keysight Technologies.

Так, компанія "Радіолайн" підписала угоду на поставку до "Спеціального технологічного центру" (СТЦ) приладів і компонентів Keysight Technologies.

Наразі невідомо, чи знала компанія Keysight Technologies про те, що її продукція опинилася в руках виробників, пов'язаних з російською військовою машиною, що веде геноцидну війну проти України.

Українські хакери з групи "Кіберспротив" опублікували листування російських фірм, які беруть участь у виробництві обладнання для російського міністерства оборони, зокрема, компанії "Спеціальний технологічний центр", що виробляє безпілотники "Орлан-10" для російської армії. Через це компанія абсолютно заслужено перебуває під міжнародними санкціями. 24 Канал розповідає, як і чому так сталося.

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Як "Радіолайн" постачає прилади KeySight Technologies для "Спеціального технологічного центру"

Ключовою особою в поставках був менеджер із закупівель "Спеціального технологічного центру" Андрєй Павловіч Флорінський. Згідно з витоками електронного листування, пан Флорінський отримав 3 комерційні пропозиції на поставку деталей виробництва KeySight Technologies.



Скриншот документа

Особливий інтерес росіяни виявили до продукції американської компанії Keysight Technologies, на додаток до компаній, які раніше згадувалися в журналістських розслідуваннях.

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До "Спеціального технологічного центру" надійшли пропозиції від 3 фірм на поставку продукції KeySight Technologies. Цей факт свідчить про те, що отримати продукцію Keysight в Росії, попри всі санкції, досить легко. Російські фірми, пов'язані з оборонними підприємствами, можуть обирати з безлічі постачальників.

Так, московська компанія "Ритм" зробила пропозицію про постачання запитуваної продукції на суму 33,5 тисячі доларів.

До списку входили:

Keysight N5173BU (option: N5173B-UNT) – AM, FM, phase modulation

Keysight N5173BU (option: N5173B-UNW) – Narrow pulse modulation

Keysight N5173BU (N5173B-1EA) – High output power

Keysight N5173BU (N5173B-UNZ) – Fast frequency switching > 1.15 ms and ± 0.05% of the final frequency



Скриншот документа

Компанія "Діполь" з Санкт-Петербурга запропонувала поставити ці товари майже за таку саму ціну – 33,2 тисячі доларів, але тендер виграв третій претендент, відомий з попередніх журналістських розслідувань, – фірма "Радіолайн", що базується в Москві.



Скриншот документа

"Радіолайн" запропонував поставити запитувані компоненти Keysight за 31 тисячу доларів за 2 – 3 місяці.

Як бачимо, "Радіолайн" запропонувала поставити запитувану технологію Keysight за найнижчу ціну, що на 2 тисячі доларів менше, ніж у двох інших претендентів. Очевидно, ця фірма має найефективніший ланцюжок постачання через посередників у третіх країнах.

"Радіолайн" заявляє, що пропонує такі послуги: автоматизація вимірювань, радіочастотні комплекси, розробка програмного забезпечення, постачання засобів вимірювальної техніки, мобільні вимірювальні лабораторії.

У комерційній пропозиції, підписаній провідним інженером Михаїлом Владіміровічем Мульміновим, "Радіолайн" запропонував наступні умови поставки:

Термін поставки: 8 – 12 тижнів з моменту отримання авансового платежу.

Передоплата: 85% протягом 10 днів з моменту підписання договору, остаточний розрахунок протягом 10 днів з моменту повної поставки товару.

Доставка на склад покупця за адресою покупця.

Інші витоки електронних листів містили контракт між 2 російськими компаніями на поставку технічної продукції Keysight.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Радіолайн" (ТОВ "Радіолайн"), надалі "Постачальник", в особі технічного директора Андрєя Александровіча Нєбогіна, який діє на підставі довіреності № 1 від 1 травня 2022 року, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр спеціальних технологій" (ТОВ "ЦСТ"), надалі "Покупець", в особі генерального директора Романа Дмітрієвіча Агафоннікова, який діє на підставі Статуту.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Радіолайн" (ТОВ "Радіолайн"), надалі іменоване "Постачальник", в особі технічного директора Небогіна Андрєя Александровіча, що діє на підставі Довіреності №. 1 від 1 травня 2022 року, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр спеціальних технологій" (ТОВ "ЦСТ"), іменоване надалі "Покупець", в особі Генерального директора Агафоннікова Романа Дмітрієвіча, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом іменовані "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей Договір поставки про наступне.

Скриншот документів

ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ № 23/04/28-21 містить дату "28 квітня 2023 року". Можна припустити, що ці поставки відбулися. 15 травня вони отримали ще один контракт, № RI-CST-009.

Виникає питання, яким компаніям (без сумніву, посередникам) Keysight Technologies відвантажувала свою продукцію у 2023 році?

Аналіз їх діяльності може розкрити весь ланцюжок постачання західної електроніки та передових технологій російським фірмам, пов'язаним з оборонною промисловістю.

Хто ще постачає західні технології підсанкційному "Спеціальному технологічному центру"

Електронні листи показали, що "Радіолайн" – не єдина підставна компанія, яка придбала західні технології для "Спеціального технологічного центру". Зокрема, СТЦ уклав угоду з компанією Protech, яку представляв генеральний директор Дєніс Ніколаєвіч Коваль, на постачання західних технологій.

В окремому документі є перелік західних технологічних деталей, які СТЦ бажає придбати. До нього увійшли 3 прилади виробництва компанії Keysight:

Широкосмуговий генератор Keysight Vector >12 ГГцКТ-М8195А-002

Частотомір Keysight 53230A

Вимірювач оптичної потужності Keysight, з високою вхідною потужністю; спектральний діапазон: 970-1650 нм; FHP2B04

Зверніть увагу! Під санкціями перебуває "Спеціальний технологічний центр", але не "Радіолайн" і Protech.

"Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) не може купувати західні деталі комплектування напряму з очевидної причини: з грудня 2016 року він перебуває під санкціями США, а з грудня 2022 року – під санкціями ЄС. На компанію накладено санкції за сприяння путінському режиму у веденні війни.

Але 2 фіктивні компанії, Radioline і Protech, імпортують західні передові технології, що можуть бути використані у військових цілях для відомої компанії, що роками перебуває під санкціями.

Потрібні секторальні санкції

Якщо санкції діятимуть у такий спосіб, як зараз, вони ніколи не спрацюють. Натомість постачання чутливих і передових технологій з Європи та США російським компаніям підживлює війну Путіна, зводячи нанівець зусилля цивілізованого світу, спрямовані на підтримку України у відбитті російської військової агресії.

Навіть якщо проти двох фіктивних постачальників-посередників будуть застосовані нові санкції, Москва зможе створити нові фейкові компанії для отримання необхідних деталей для підсанкційного СТЦ. Адже вже існувало щонайменше дві компанії, які мали можливість отримати продукцію Keysight, але не були обрані СТЦ.

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За таких обставин мають шанс спрацювати лише секторальні санкції, з повною забороною на постачання будь-якої чутливої для Росії продукції взагалі. Під них мають потрапити будь-якій компанії в Росії, адже Кремлю не потрібно багато зусиль, щоб створити нові підставні компанії.

В ідеалі санкції були б ефективними, якби до заборони на постачання чутливих технологій із Заходу приєдналися західні держави, які вже були спіймані на допомозі Кремлю в обході санкцій, такі як Китай, Казахстан, ОАЕ та інші.

Що по Тайваню

Тайвань, який активно підтримує Україну і сам може стати жертвою агресії брутального сусіда, також постачає технології росіянам. На це вказують відомості з перехоплених документів. Зокрема, доведено, що компанія "Акметрон" імпортує до Росії тайванську технологію подвійного призначення виробництва корпорації MPI.

Про це свідчить ще один ланцюжок поставок, який використовує "Спеціальний технологічний центр". Він дозволяє Москві купувати передові технології з Тайваню.

Так, московська компанія "Акметрон" надіслала пропозицію на постачання обладнання виробництва корпорації MPI, офіційним дистриб'ютором якої в Росії є компанія "MPI Corporation".

Згідно з комерційною пропозицією, що міститься у витоках електронних листів, "Акметрон" пропонує наступні умови:

Оплата: аванс 50% протягом 5 днів з дати підписання контракту; решта 50% протягом 5 днів з дати отримання обладнання.

Термін поставки – до 24 тижнів з дати укладення контракту. Поставка здійснюється на адресу замовника.

У вартість входить монтаж, налагодження та навчання персоналу. Оплата в рублях за курсом Центрального банку Російської Федерації на день оплати.

Важливо! MPI Corporation – тайванська технологічна компанія, що виробляє напівпровідники, світлодіодні лампи, фотодетектори, лазерні випромінювачі, проводить дослідження матеріалів, а також виробляє аерокосмічну та автомобільну техніку, волоконну оптику та електронні компоненти. Компанія не підпадає під санкції.

При цьому корпорація MPI публічно засуджує військову агресію Росії проти України. Але, як свідчить листування, це не завадило компанії поставляти свою продукцію, яка може бути використана у військових цілях, офіційному постачальнику в Росії.

Як запобігти потраплянню західних технологій подвійного призначення до рук російської армії

Посилення корпоративної відповідальності західних виробників електроніки в нинішніх умовах може допомогти запобігти потраплянню їхньої продукції до російського режиму і використанню у військовій промисловості для підтримки війни в Україні.

Зрештою, ризик буде існувати завжди, оскільки продукція Keysight безпосередньо обслуговує аерокосмічну та оборонну промисловість. Компанії оборонної промисловості, які виробляють продукцію для виробництва або обслуговування зброї, повинні дотримуватися високої корпоративної відповідальності.

Особливо, якщо вже з'ясувалося, що їхні пристрої та компоненти були придбані фіктивними фірмами, які постачають путінський режим, що веде агресивну війну в Україні, вбиваючи тисячі невинних мирних жителів.

Секторальні санкції, застосування та моніторинг санкцій, а також корпоративна відповідальність – єдиний рецепт запобігання тому, щоб Росія й надалі отримувала передові технології для ведення війни

Уряди західних країн, включно зі Сполученими Штатами, несуть відповідальність за недопущення постачання продукції зі своїх країн до злочинних режимів. Ухвалення останніх пакетів санкцій у грудні 2023 року та лютому 2024 року зменшує можливість обходу санкцій, але дає стовідсотковий результат.

Усі компанії, які постачають росіянам продукцію, що може слугувати військовим цілям, мають бути покарані. Необхідно посилити нагляд за продажем сучасної електроніки та продукції подвійного призначення, а також за дотриманням санкцій.

Зрештою, лише повне дотримання санкцій і перекриття схем Москви для їх обходу гарантуватиме необхідний тиск на російську економіку, щоб змусити її відмовитися від воєнної операції проти України та скоротити виробництво озброєнь.

Без дотримання санкцій зусилля з надання військової підтримки Україні матимуть значно менший ефект. А збереження виробництва зброї в Росії означає наближення війни до кордонів ЄС і заохочення Кремля до нових агресій, можливо, проти країн Європи та НАТО.

Докласти зусиль і вжити заходів для припинення поставок товарів подвійного призначення до Росії є більш економічно ефективним, ніж витрати, які будуть потрібні у разі розширення війни.

