Тела были под завалами 36 дней: жуткая история из Бородянки

Жительница Бородянки рассказала, что ее дочь и сын были под завалами 36 дней. Они погибли, оставив детей сиротами.

Некоторые неравнодушные люди подходили, чтобы помочь. Но российские оккупанты стреляли в них.

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Под мертвых российские захватчики подкладывали взрывчатку

Вот почему мои дети 36 дней были под завалами,

– рассказала женщина.

Возле Бучи нашли еще одну братскую могилу

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 10 апреля сообщила, что в населенном пункте Бузова возле Бучи нашли еще одну братскую могилу. Там лежат тела десятков убитых и замученных украинцев.

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