Тела еще 58 защитников Мариуполя из "Азовстали" привезли в Киев

С территории завода "Азовсталь" в Киев привезли тела еще 58 защитников Мариуполя. Вероятно, четверо из погибших служили в полку "Азов".

Тела погибших планируют хоронить на слухах Днепра

В пресс-службе полка журналистам рассказали, что планировался обмен 50 на 50 тел погибших военнослужащих. И 8 июня на территорию Украины из "Азовстали" привезли 58 тел.

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По предварительной информации, среди 58 тел, четыре – бойцы полка "Азов".

Процессом опознания тел занимается Патронатная служба полка "Азов", которую возглавляет Елена Толкачева.

Они сейчас работают вместе с ветеранами полка "Азов", бойцами ССО "Азов Киев", также присутствуют судмедэксперты. Помогает Ассоциация семей защитников "Азовстали", которая предоставляет родственникам консультативную информацию,

– рассказали в "Азове".

Сообщается, что процесс идентификации погибших будет длительным, поскольку в большинстве случаев следует проводить процедуру ДНК.

В "Азове" рассказали, что тела погибших защитников Мариуполя планируют хоронить на Мемориале погибшим героям "Азовстали", который планируют построить на склонах Днепра.

"Это будет у самого большого флага Украины, рядом с Мемориалом погибших во Второй мировой войне. Похороны будут проходить по мере идентификации тел погибших и только с согласия родителей или близких родственников", – говорится в сообщении полка.

Что известно об эвакуации из "Азовстали" и обмене телами погибших

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