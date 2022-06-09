Тела еще 58 защитников Мариуполя из "Азовстали" привезли в Киев
Источник:"Общественное"
С территории завода "Азовсталь" в Киев привезли тела еще 58 защитников Мариуполя. Вероятно, четверо из погибших служили в полку "Азов".
Тела погибших планируют хоронить на слухах Днепра
В пресс-службе полка журналистам рассказали, что планировался обмен 50 на 50 тел погибших военнослужащих. И 8 июня на территорию Украины из "Азовстали" привезли 58 тел.
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По предварительной информации, среди 58 тел, четыре – бойцы полка "Азов".
Процессом опознания тел занимается Патронатная служба полка "Азов", которую возглавляет Елена Толкачева.
Они сейчас работают вместе с ветеранами полка "Азов", бойцами ССО "Азов Киев", также присутствуют судмедэксперты. Помогает Ассоциация семей защитников "Азовстали", которая предоставляет родственникам консультативную информацию,
– рассказали в "Азове".
Сообщается, что процесс идентификации погибших будет длительным, поскольку в большинстве случаев следует проводить процедуру ДНК.
В "Азове" рассказали, что тела погибших защитников Мариуполя планируют хоронить на Мемориале погибшим героям "Азовстали", который планируют построить на склонах Днепра.
"Это будет у самого большого флага Украины, рядом с Мемориалом погибших во Второй мировой войне. Похороны будут проходить по мере идентификации тел погибших и только с согласия родителей или близких родственников", – говорится в сообщении полка.
Что известно об эвакуации из "Азовстали" и обмене телами погибших
- Украинские защитники и защитницы в Мариуполе более двух месяцев сдерживали российскую армию, превосходившую в количестве. Долгое время наши воины находились в стенах "Азовстали" и в мае им было приказано прекратить оборону Мариуполя.
- 16 мая из "Азовстали" началась эвакуация украинских военных . Наших защитников и защитниц и тела погибших вывезли на оккупированные территории, после чего должны были обменять на российских пленных.
- Вечером 6 июня появилась информация, что Россия передала Украине тела первых наших защитников . Тогда произошел обмен 160 на 160. Среди погибших, привезенных в Киев, ориентировочно треть принадлежат бойцам "Азова" .
- По состоянию на 7 июня сообщалось, что удалось вернуть 210 тел защитников Мариуполя . В то же время президент Владимир Зеленский информировал, что в плену у кафиров находится более 2,5 тысяч защитников "Азовстали" .