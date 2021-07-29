Тела жертв авиакатастрофы на Ивано-Франковщине отправят на экспертизу
29 июля 2021 , 16:31Читати новину українською
Источник:Нацполиция
Правоохранители устанавливают детали трагедии с легкомоторным спортивным самолетом на Ивано-Франковщине. Уже назначили ряд экспертиз.
Правоохранители сообщили, что установили личности всех погибших: это 60-летний пилот (житель Коломыйского района) и 3 пассажиров-иностранцев.
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Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу, она должна установить причины смерти. Кроме того, на место трагедии прибыли специалисты из Национального бюро по гражданской авиации.
Также уже успели назначить ряд экспертиз. В частности, для установления технического состояния воздушного судна и проверки качества топлива, которым заправлялся самолет.Обратите внимание! Следствие предварительно установило, что иностранцы заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя. Он имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом.
Трагедия на Прикарпатье: главное
- Спортивный самолет WT-10 Advantic разбился 28 июля вблизи села Шепаривцы на Ивано-Франковщине.
- Воздушное судно врезалось в жилой дом. Впоследствии прогремел взрыв.
- Трагедия унесла жизни 4 человек – пилота Игоря Табанюка и 3 туристов: Амрама Фромовица (США), Герша Вайса (Великобритания) и Элиэзера Бриля (США).