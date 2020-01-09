Тела погибших украинцев в катастрофе МАУ в Иране еще не идентифицировали, – МИД

Идентификация жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране еще продолжается. Поэтому перевезти тела погибших украинцев для захоронения на родине можно будет не ранее чем через один-два дня.

Госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц в эфире "Громадского" сообщил, что украинские судмедэксперты прибыли в Тегеран 9 января. Они вместе с иранскими коллегами работают над тем, чтобы все жертвы "максимально быстро были идентифицированы".

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"Работа по идентификации тел погибших иностранцев продолжается. Я не могу сказать, касается ли это всех украинцев, но иностранцы еще не все идентифицированы. Среди них, очевидно, есть также определенное количество граждан Украины, которые остаются неидентифицированными", – сказал он.

Он поблагодарил иранскую сторону за то, что они проявили готовность работать в пятницу – выходной день по религиозным соображениям мусульман. Это позволит быстрее обеспечить сбор доказательств и идентифицировать останки погибших.

Однако по словам госсекретаря МИД, пока рано называть конкретные сроки или дату репатриации тел жертв в Украину.

Думаю, хотя бы сутки, или двое еще надо поработать. Мы делаем все возможное, чтобы останки граждан Украины были репатриированы в максимально сжатые сроки. Потому что понимаем, насколько велика боль семей жертв этой авиакатастрофы,

– отметил Заяц.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.

Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. Согласно ему трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.

В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвал и премьер Канады Джастин Трюдо, а также премьер Великобритании Борис Джонсон.



Основные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Иране / инфографика 24 канала