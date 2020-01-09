Тіла загиблих українців у катастрофі МАУ в Ірані ще не ідентифікували, – МЗС
Ідентифікація жертв авіакатастрофи літака МАУ в Ірані ще триває. Відтак перевезти тіла загиблих українців для поховання на Батьківщині можна буде не раніше як за один-два дні.
Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць в ефірі "Громадського" повідомив, що українські судмедексперти прибули в Тегеран 9 січня. Вони разом з іранськими колегами працюють над тим, щоб усі жертви "максимально швидко були ідентифіковані".
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"Робота з ідентифікації тіл загиблих іноземців триває. Я не можу сказати, чи це стосується всіх українців, але іноземці ще не всі ідентифіковані. Серед них, очевидно, є також певна кількість громадян України, які залишаються неідентифікованими", – сказав він.
Він подякував іранській стороні за те, що вони проявили готовність працювати у п'ятницю – вихідний день з релігійних міркувань мусульман. Це дозволить швидше забезпечити збір доказів та ідентифікувати останки загиблих.
Проте за словами держсекретаря МЗС, поки рано називати конкретні терміни чи дату репатріації тіл жертв в Україну.
Думаю, хоча б добу, чи дві ще треба попрацювати. Ми робимо все можливе, щоб рештки громадян України були репатрійовані в максимально стислі терміни. Бо розуміємо, наскільки великий біль родин жертв цієї авіакатастрофи,
– наголосив Заяць.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
- Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.
- Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.
- Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.
- Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
- У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
- У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.
Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу