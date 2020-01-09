Тіла загиблих українців у катастрофі МАУ в Ірані ще не ідентифікували, – МЗС

Ідентифікація жертв авіакатастрофи літака МАУ в Ірані ще триває. Відтак перевезти тіла загиблих українців для поховання на Батьківщині можна буде не раніше як за один-два дні.

Держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць в ефірі "Громадського" повідомив, що українські судмедексперти прибули в Тегеран 9 січня. Вони разом з іранськими колегами працюють над тим, щоб усі жертви "максимально швидко були ідентифіковані".

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"Робота з ідентифікації тіл загиблих іноземців триває. Я не можу сказати, чи це стосується всіх українців, але іноземці ще не всі ідентифіковані. Серед них, очевидно, є також певна кількість громадян України, які залишаються неідентифікованими", – сказав він.

Він подякував іранській стороні за те, що вони проявили готовність працювати у п'ятницю – вихідний день з релігійних міркувань мусульман. Це дозволить швидше забезпечити збір доказів та ідентифікувати останки загиблих.

Проте за словами держсекретаря МЗС, поки рано називати конкретні терміни чи дату репатріації тіл жертв в Україну.

Думаю, хоча б добу, чи дві ще треба попрацювати. Ми робимо все можливе, щоб рештки громадян України були репатрійовані в максимально стислі терміни. Бо розуміємо, наскільки великий біль родин жертв цієї авіакатастрофи,

– наголосив Заяць.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

Голова іранської організації цивільної авіації повідомив, що пілот літака МАУ, що зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером.

Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи. Відповідно до нього трагедія сталася через технічні проблеми літака.

Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.

У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.

У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав і прем'єр Канади Джастін Трюдо та прем'єр Великобританії Борис Джонсон.



Основні причини авіакатастрофи з літаком МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу