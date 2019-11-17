Тела украинцев обнаружили в морозильной камере в Польше: новые детали трагедии

Погибшие в Польше украинцы, которых обнаружили в морозильной камере для хранения фруктов, были родственниками и родились в одном селе. Правда, в последнее время жили они не вместе. Родня погибших в смерти подозревает работодателя украинцев.

Недавно в Садковице, что в Лодзинском воеводстве Польши, в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов обнаружили тела двух граждан Украины. Известно, что они были родом из Тернопольской области и являются родственниками – 46-летний дядя и 28-летний племянник. На предприятии они работали легально.

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Детали смерти

По информации тернопольского издания "Овод", тела украинцев обнаружил работодатель и влaсник aгрaрного предприятия, нa территории которого расположено фруктохранилище. Мужчина вызвал нa место полицию и скорую, однако спасти укрaинцев не удалось.

Ресурс добавляет, их смерть наступила мгновенно – из фруктового aнгaрa сначала выкaчaли воздух, a затем зaпустили специaльний гaз, который позволяет сохранять фрукты десятки лет. Молодые мужчины просто задохнулись в хранилище.

Какие версии выдвигают родные погибших

Родственники и друзья погибших не верят, что что смерть была случайной. По их убеждению, работодатель подстроил специально несчастный случай.

По словам родни, мужчины поехали в Польшу на заработки еще 14 августа, имели трудовые визы и приглашения от того же агропромышленника. Вместе с тем в консульстве родственникам сообщили, что работодатель официально погибших мужчин трудоустроил только 8 ноября – то есть за два дня до того, как случилась трагедия.

Более того, перед инцидентом украинцы должны было отправиться домой, и утром за ними приехал украинский перевозчик, чтобы забрать мужчин и их вещи. Когда обнаружили тела погибших украинцев, поляк начал убеждать водителя автобуса, чтобы он тихонько уехал с места трагедии – иначе его польская полиция тоже будет допрашивать как свидетеля.

Также односельчане мужчин обнародовали версию, что кто-то якобы нарочно открыл в фруктохранилище окно, через которое и залезли внутрь погибшие украинцы. И кто-то за ними то окно закрыл.

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Где похоронят погибших

Журналисты выяснили, что мужчины хотя и были родом из одной деревни (Серетец Зборовского района), однако проживали не вместе. Так, старший Иван вместе с женой и 13-летним сыном жил в селе Чернихов Зборовского района. В этом селе его жена работает заместителем директора в местной школе. Младший, со своей стороны, семьи не имел – только встречался с девушкой. Жил он в Тернополе.

Похоронят обоих в их родном Серетце. Здесь в родительском доме еще проживает их бабушка. Вероятно, что в этом доме будут происходить похороны.

Сейчас в селе и в окрестных населенных пунктах собирают деньги, чтобы оплатить доправку тел в Украину. Родственники говорят, что перевозка одного покойника стоит примерно 125 тысяч гривен. И средства на это семья должна искать самостоятельно.

Также соседи рассказывают, что поляк, на которого работали украинцы, заявил семье, что он может самостоятельно тела довезти до границы с Украиной, но если ему заплатят 40 тысяч злотых (около 240 тысяч гривен).

Добавим, что старший Иван очень спешил приехать домой, поскольку накануне от инсульта умер его родной отец.

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Заметим, что это не первая подозрительная гибель украинца в Польше. В частности, 17 сентября в лесополосе под Варшавой нашли тело жителя волынского поселка Иваничи Ивана Шпачука. Мужчина в Польшу приехал на заработки. Что интересно, родные с ним потеряли связь еще в июле.

По официальным данным, сегодня в Польше насчитывается 900 тысяч трудовых мигрантов из Украины.