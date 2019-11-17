Тіла українців виявили у морозильній камері в Польщі: нові деталі трагедії

Загиблі у Польщі українці, яких виявили у морозильній камері для зберігання фруктів, були родичами та народилися в одному селі. Щоправда, останнім часом жили вони не разом. Рідня загиблих у смерті підорює роботодавця українців.

Нещодавно у Садковіце, що в Лодзінському воєводстві Польщі, в безкисневій холодильній камері для зберігання фруктів виявили тіла двох громадян України. Відомо, що вони були родом з Тернопільської області та є родичами – 46-ірчний дядько та 28-річний племінник. На підприємстві вони працювали легально.

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Деталі смерті

За інформацією тернопільського видання "Овід", тіла українців виявив роботодaвець і влaсник aгрaрного підприємствa, нa території якого розтaшовaно фруктосховище. Чоловік викликaв нa місце поліцію тa швидку, проте врятувaти укрaїнців не вдaлося.

Ресурс додає, їхня смерть настала миттєво – з фруктового aнгaрa спочaтку викaчaли повітря, a потім зaпустили спеціaльний гaз, який дозволяє зберігaти фрукти десятки років. Молоді чоловіки просто задихнулися у сховищі.

Які версії висувають рідні загиблих

Родичі та друзі загиблих не вірять, що що смерть була випадковою. На їхнє переконання, роботодавець підлаштував спеціально нещасний випадок.

За словами рідні, чоловіки поїхали до Польщі на заробітки ще 14 серпня, мали трудові візу та запрошення від того ж агропідприємця. Натомість у консульстві родичам повідомили, що працедавець офіційно загиблих чоловіків працевлаштував лише 8 листопада – тобто за два дні до того, як трапилася трагедія.

Більше того, перед інцидентом українці мали б вирушити додому, і зранку за ними приїхав український перевізник, аби забрати чоловіків і їхні речі. Коли виявили тіла загиблих українців, поляк почав переконувати водія автобуса, щоб він тихенько поїхав з місця трагедії – інакше його польська поліція теж буде допитувати як свідка.

Також односельці чоловіків оприлюднили версію, що хтось начебто навмисно відкрив у фруктосховищі вікно, через яке і залізли в середину загиблі українці. І хтось за ними те вікно закрив.

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Де поховають загиблих

Журналісти з’ясували, що чоловіки хоча й були родом з одного села (Серетець Зборівського району), проте проживали не разом. Так, старший Іван разом із дружиною та 13-річним сином жив у селі Чернихів Зборівського району. У цьому селі його дружина працює заступником директора у місцевій школі. Молодший, зі свого боку, сім’ї не мав – лише зустрічався з дівчиною. Жив він у Тернополі.

Поховають обох у їхньому рідному Серетці. Тут у батьківській хаті ще проживає їхня бабуся. Імовірно, що у цій домівці відбуватиметься похорон.

Наразі у селі та в навколишніх населених пунктах збирають гроші, аби оплатити доправку тіл в Україну. Родичі кажуть, що перевезення одного покійника вартує приблизно 125 тисяч гривень. І кошти на це сім’я має шукати самостійно.

Також сусіди розповідають, що поляк, на якого працювали українці, заявив родині, що він може самостійно тіла довезти до кордону з Україною, але якщо йому заплатять 40 тисяч злотих (близько 240 тисяч гривень).

Додамо, що старший Іван дуже поспішав приїхати додому, оскільки напередодні від інсульту помер його рідний батько.

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Зауважимо, що це не перша підозріла загибель українця в Польщі. Зокрема, 17 вересня у лісозмузі під Варшавою знайшли тіло жителя волинського селища Іваничі Івана Шпачука. Чоловік до Польщі приїхав на заробітки. Що цікаво, рідні з ним втратили зв'язок ще в липні.

За офіційними даними, сьогодні у Польщі налічується 900 тисяч трудових мігрантів із України.