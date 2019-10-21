Українця-заробітчанина знайшли мертвим в Угорщині: підозрюють його напарника з України

В Угорщині знайшли мертвим українця, а на його тілі виявили численні травми. Чоловік вирушив за кордон на заробітки.

Як пише угорська інформаційна агенція MTI з посиланням на речника прокуратури округу Залу Чабу Піргера, загиблий працював водієм і минулого тижня разом зі своїм 37-річним напарником перебував у місці відпочинку для водіїв в місті Надьканіжі.

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Опісля українця знайшли мертвим. Крім того, на його голові та спині були численні травми. Колега загиблого, який також приїхав із України, розповів правоохоронцям, що побачив напарника, який лежав на землі, але вирішив, що той просто спить. Тому не викликав ані медиків, ані поліцію.

Наразі останнього підозрюють у причетності до злочину. Також його звинувачують у ненаданні допомоги. Поки триває слідство, чоловікові заборонили виїжджати за межі Угорщини.

Схожа трагедія наприкінці вересня трапилася у Польщі – у лісосмузі під Варшавою знайшли тіло жителя волинського селища Іваничі Івана Шпачука. Відомо, що чоловік виїхав за кордон у травні, а у липні його рідня втратила з ним зв'язок.