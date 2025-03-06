В Офисе Президента четко ответили, о чем Ермак договорился с советником Трампа

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцом. Они договорились уладить разногласия, которые были в двусторонних отношениях.

Также сформировать переговорную площадку между Штатами и Украиной, чтобы проговорить все, что касается двусторонних соглашений, видения финала войны. Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

Читайте также В Белом доме сказали, при каком условии рассмотрят возможность возобновления помощи Украине

"Пока договорились уладить те разногласия, которые были в двусторонних отношениях, и сформировать переговорную площадку между США, Украиной. Там проговорить все, что касается и двусторонних соглашений, и видения финала войны", – сказал чиновник.

По его словам, дальше было бы хорошо, чтобы присоединились европейские партнеры. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. И после этого может обсуждаться формат переговорного процесса с Россией.

Обратите внимание! Майкл Уолтц в эфире Fox News сообщил, что имел телефонный разговор с украинским коллегой, однако не называл имен. Представитель команды Трампа отметил, что они говорили о дате, месте, переговорной команде. Советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил, что собеседником Уолтца был именно Андрей Ермак.

На Россию нужно давить

Михаил Подоляк отметил, что не совсем понимает этот формат. Потому что Россия маскирует свое нежелание завершать войну или прекращать огонь под риторикой, что якобы они "готовы, но Украина все срывает". Это классическая российская пропагандистская кампания. Пока не совсем понятно, какие инструменты давления на Кремль будут использовать США.

По моему мнению, с Россией все понятно. Если вы давите на нее через силу, формируете переговорную площадку – тогда да, можете получить там какие-то позитивы. Если вы будете просто ждать, что Россия добровольно на что-то согласится – это пустая трата времени,

– подчеркнул он.

Советник главы ОПУ предположил, что партнеры хотят убедиться в этом лично. Они имеют на это право, Украина должна относиться к этому с пониманием.