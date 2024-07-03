В эфире BBC территорию России обозначили как Польшу: сеть взорвалась реакциями

В эфире телеканала BBC случился курьез. Журналисты вывели на экран карту, на которой вместо России красовалась надпись "Польша".

Таким образом Украину с двух сторон окружала Польша. Украинские и польские пользователи соцсети бурно отреагировали на такую ошибку редакторов. Лучшие мемы и реакции – собрал 24 Канал.

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Польская Россия на карте BBC

В эфире телеканала BBC на карте, отражавшей актуальную ситуацию в Украине, с восточной стороны вместо России красовалась Польша.

Карта новостей BBC сегодня указывает на то, что Польша аннексировала Россию,

– иронизируют в соцсети Х.

Карта, что продемонстрировали в эфире BBC / скриншот из сети

Польские пользователи также предположили, что территория России могла разделиться между Польшей и Китаем после последней поездки Анджея Дуды в Пекин.

Территории России интерактивно поделили между Россией и Китаем / фото из сети

Поляки вспоминают анекдот советских времен:" Первый секретарь ЦК КПСС впал в спячку на 100 лет. Когда он просыпается, ему приносят газету с заголовком: "Столкновение на польско-китайской границе!"

Договор о разделе России между Польшей и Китаем / фото из сети

Не обошлось без упоминания и об оккупированных Россией территориях. Поляки отмечают, что новый восточный сосед Украины, они были бы рады вернуть эти земли владельцу. Украинцы же уже размышляют над тем, каким образом выглядело бы справедливое окончание российско-украинской войны.

Карта после окончания российско-украинской войны / фото из сети

Что еще писали пользователи соцсети Х под постом о "разделении" России: