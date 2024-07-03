Таким чином Україну з двох боків оточувала Польща. Українські та польскі користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку помилку редакторів. Найкращі меми та реакції – зібрав 24 Канал.
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Польська Росія на карті BBC
В ефірі телеканалу BBC на карті, що відображала актуальну ситуацію в Україні, зі східного боку замість Росії красувалася Польща.
Карта новин BBC сьогодні вказує на те, що Польща анексувала Росію,
– іронізують у соцмережі Х.
Карта, що продемонстрували в ефірі BBC / скриншот з мережі
Польскі користувачі також припустили, що територія Росії могла розділитися між Польщею та Китаєм після останньої поїздки Анджея Дуди до Пекіну.
Території Росії інтерактивно поділили між Росією та Китаєм / фото з мережі
Поляки пригадують анекдот радянських часів:" Перший секретар ЦК КПРС впав у сплячку на 100 років. Коли він прокидається, йому приносять газету з заголовком: "Зіткнення на польсько-китайському кордоні!"
Договір про поділ Росії між Польщею та Китаєм / фото з мережі
Не обійшлося без згадки й про окуповані Росією території. Поляки зазначають, що новий східний сусід України, вони були б раді повернути ці землі власнику. Українці ж вже роздумують над тим, яким чином виглядало б справедливе закінчення російсько-української війни.
Карта після закінчення російсько-української війни / фото з мережі
Що ще писали користувачі соцмережі Х під постом про "поділ" Росії:
- "Чорт, я проспав, що трапилося?"
- "Польща купувала всі ці танки не просто так".
- "Круто, я не знав, що у нас ще є Польща".
- "Є Польща А і Польща Б, тому помилки немає".
- "Виглядає мирно".
- "Ага, чудові, нескінченні простори бідності, алкоголізму, економічної відсталості".
- "Але між Польщею і Польщею є Білорусь? Може, проштовхнемося в коридор?"
- "Сподіваюся, що над Україною теж Польща".
- "Сер, не глузуйте з мене. Я читаю газетні заголовки. На польсько-китайському кордоні спокій".