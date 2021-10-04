Телевизор и круглосуточный надзор : в каких условиях содержат Саакашвили в тюрьме Грузии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого поместили в СИЗО, находится в одиночной камере с хорошими условиями. Кроме того, персонал тюрьмы относится к нему прекрасно.

Работники тюрьмы, где содержится политик Михеил Саакашвили, называют его "господином президентом".

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В каких условиях содержится Саакашвили

Бывший президент находится в тюрьме №12. Она расположена в грузинском городе Рустави. Его поместили:

в одиночную камеру "европейского стандарта",

возле нее установили круглосуточное видеонаблюдение,

в распоряжении политика есть элементы так называемого "повышенного комфорта" – телевизор и мобильный туалет,

Саакашвили может получать трехразовое питание,

один раз в три часа врач контролирует состояние бывшего президента.

Почти весь персонал тюрьмы – его поклонники

После задержания бывший президент Саакашвили в знак протеста объявил голодовку в СИЗО.

Так, в тюрьме к политику относятся "прекрасно".

90% тюремного персонала – его поклонники. Мы прекрасно жили при Саакашвили и это помним,

– рассказал информатор.

Человек из тюремной системы отметил, что Саакашвили "повезло", что он попал в тюрьму сейчас, а не в то время, когда был президентом.

"Небо и земля. Саакашвили в своей тюрьме не продержался бы и трех дней! Ему повезло, что времена изменились – он бы нам рассказал, чей он шпион! Повинился бы на видео. У нас тогда сидели хорошо. Тихо", – говорит информатор.

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