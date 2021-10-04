Телевизор и круглосуточный надзор : в каких условиях содержат Саакашвили в тюрьме Грузии
Источник:"Комсомольская правда"
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которого поместили в СИЗО, находится в одиночной камере с хорошими условиями. Кроме того, персонал тюрьмы относится к нему прекрасно.
Работники тюрьмы, где содержится политик Михеил Саакашвили, называют его "господином президентом".
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В каких условиях содержится Саакашвили
Бывший президент находится в тюрьме №12. Она расположена в грузинском городе Рустави. Его поместили:
- в одиночную камеру "европейского стандарта",
- возле нее установили круглосуточное видеонаблюдение,
- в распоряжении политика есть элементы так называемого "повышенного комфорта" – телевизор и мобильный туалет,
- Саакашвили может получать трехразовое питание,
- один раз в три часа врач контролирует состояние бывшего президента.
Почти весь персонал тюрьмы – его поклонники
Так, в тюрьме к политику относятся "прекрасно".
90% тюремного персонала – его поклонники. Мы прекрасно жили при Саакашвили и это помним,
– рассказал информатор.
Человек из тюремной системы отметил, что Саакашвили "повезло", что он попал в тюрьму сейчас, а не в то время, когда был президентом.
"Небо и земля. Саакашвили в своей тюрьме не продержался бы и трех дней! Ему повезло, что времена изменились – он бы нам рассказал, чей он шпион! Повинился бы на видео. У нас тогда сидели хорошо. Тихо", – говорит информатор.
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Задержание Михеила Саакашвили: коротко
- Михеил Саакашвили еще в начале сентября 2021 года публично заявил, что намерен приехать в Грузию на день выборов – 2 октября.
- Бывшего президента задержали 1 октября и доставили в СИЗО. Его арестовали из-за открытых уголовных дел.
- Владимир Зеленский заявил, что Украина не останется в стороне от этой ситуации. Он требует его возвращения на территорию Украины.
- Сегодня, 4 октября, в Грузии организуют протесты в поддержку Саакашвили.