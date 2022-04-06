Телевизоры, кондиционеры, 100 кг одежды: как мародеры-оккупанты присылают краденое в Россию
Источник:телеграм Михаила Федорова
"Вторая армия мира" ведет себя чрезвычайно убого – ворует все, что бросается в глаза, словно нормальной жизни они никогда не видели. Мародеры-оккупанты продолжают воровать телевизоры, кондиционеры и килограммы одежды.
На этот раз стало известно о воровстве 3 представителей "одной из самых мощных армий мира". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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Как мародеры-оккупанты присылают краденое в Россию
Трое оккупантов обворовали одну из мирных украинских семей. В доме "вычистили" все. После этого отправились в белорусский город Мозырь, чтобы отправить краденое через курьерскую службу СДЭК – это почти 10 тысяч километров.
Так, мародер и солдат русской армии Щуковский Юрий Александрович отправил домой три телевизора. Еще четыре кондиционера отправил Степанов Николай Николаевич.
А вот российский мародер Щебенько Вадим Александрович отличился краденым среди других – отправил 106,1 килограмма одежды в родной город Чета.
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