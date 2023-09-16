В Украине нашли тело пропавшего британского добровольца, – СМИ

Бывший десантник Дэниел Берк отправился из Великобритании в Украину, чтобы бороться на стороне нашего государства против российской агрессии. Месяц назад его родные заявили, что он пропал без вести.

Собственно, семья 36-летнего британца, отправившегося в Украину в качестве военного добровольца, выразила обеспокоенность. Причиной послужил тот факт, что он не выходил на связь.

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Тело добровольца обнаружили

Полиция Великобритании отметила, что тело бывшего британского солдата, пропавшего в Украине, обнаружили власти нашего государства. Известно, что бывший десантник Дэниел Берк, из южного Манчестера, считался пропавшим без вести с 16 августа 2023 года.

В Украину Берк прибыл в прошлом году. Он стал военным добровольцем и воевал на стороне нашего государства против российской агрессии. Как отмечают журналисты, британец исчез из своей квартиры в Запорожье в начале августа.

В полиции Большого Манчестера отметили, что сотрудничают с семьей Берка, а также украинскими властями. Это делают, чтобы содействовать официальному опознанию добровольца и возвращению его тела на Родину.

По словам детектива смотрителя Льюиса Гьюза, "это тяжелое время для семьи Дэниела". Он добавил, что поддерживают связь с семьей добровольца и предлагают ей поддержку.

Я и моя команда работаем с украинскими властями над официальной идентификацией с целью репатриации Дэниела после завершения этого процесса. Семья Дэниела попросила о конфиденциальности в это сложное время,

– отметил Гьюз.

На щите вернулся герой из Киевщины

Известно, что в боях на Запорожье 13 сентября пал Олег Филоненко из Украинки Обуховского района. Поздним вечером 15 сентября тело павшего 29-летнего героя встретили на его малой родине.

Свой последний бой он принял в районе Малой Токмачки Пологовского района на Запорожье. Земляки, встречая тело героя, вышли на дороги с флагами и цветами.

Пологовского района на Запорожье. Земляки, встречая тело героя, вышли на дороги с флагами и цветами. Прощание с Олегом Филоненко состоится в понедельник, 18 сентября. Заупокойная служба, а также церемония прощания пройдет на территории церкви иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Украинке.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким британского добровольца и кланяется до земли за его подвиг!