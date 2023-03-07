Тело на оккупированной территории: в ВСУ назвали вероятную фамилию расстрелянного бойца

Вооруженные Силы Украины заявили, что тело военного, убитого оккупантами, на временно оккупированной территории Украины. Предварительно известно, что зовут бойца Тимофей Шадура.

По данным Сухопутных войск ВСУ, он пропал без вести 3 февраля 2023 года. Служил боец в 30-й отдельной механизированной бригаде.

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В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что, по предварительным данным, оккупанты опубликовали видеозапись расстрела военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады Тимофея Николаевича Шадуры.

Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут,

– заявили украинские военные.

В Вооруженных Силах Украины сообщили, что по состоянию на 7 марта тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории.

"Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз", – рассказали в ВСУ.

В 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского отреагировали на трагедию.

Командование 30-й отдельной механизированной бригады и собратья Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Месть будет неотвратимой,

– пообещали собратья.

Сестра узнала брата по видео

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и собратьям погибшего Героя!Враг должен понести наказание за все преступления в Украине.

Утром 7 марта журналистка София Кочмар-Тимошенко написала, что сестра расстрелянного пленника узнала брата и сказала, что "это 100 процентов" он.

Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету,

– сказала женщина журналистке.

По состоянию на утро 7 марта сестра попросила не раскрывать информацию об имени брата и других деталях. К тому времени "пока выйдут на связь собратья с нуля". Также она сказала, что хочет быть возле матери с самого утра.

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