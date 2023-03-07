Тело на оккупированной территории: в ВСУ назвали вероятную фамилию расстрелянного бойца
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Вооруженные Силы Украины заявили, что тело военного, убитого оккупантами, на временно оккупированной территории Украины. Предварительно известно, что зовут бойца Тимофей Шадура.
По данным Сухопутных войск ВСУ, он пропал без вести 3 февраля 2023 года. Служил боец в 30-й отдельной механизированной бригаде.
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ВСУ рассказали о военном, которого могли убить россияне за слова "Слава Украине"
В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что, по предварительным данным, оккупанты опубликовали видеозапись расстрела военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады Тимофея Николаевича Шадуры.
Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут,
– заявили украинские военные.
В Вооруженных Силах Украины сообщили, что по состоянию на 7 марта тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории.
"Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз", – рассказали в ВСУ.
В 30-й отдельной механизированной бригаде имени князя Константина Острожского отреагировали на трагедию.
Командование 30-й отдельной механизированной бригады и собратья Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Месть будет неотвратимой,
– пообещали собратья.
Враг должен понести наказание за все преступления в Украине.
Сестра узнала брата по видео
Утром 7 марта журналистка София Кочмар-Тимошенко написала, что сестра расстрелянного пленника узнала брата и сказала, что "это 100 процентов" он.
Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету,
– сказала женщина журналистке.
По состоянию на утро 7 марта сестра попросила не раскрывать информацию об имени брата и других деталях. К тому времени "пока выйдут на связь собратья с нуля". Также она сказала, что хочет быть возле матери с самого утра.
Что известно о страшном убийстве украинского бойца
- 6 марта в сети появилось видео, на котором российские захватчики расстреляли украинского пленника. Защитник был без оружия и не проявлял агрессию.
- Мужчина на видео спокойно стоял и курил сигарету. На заднем фоне слышно, что ему предложили что-то сказать. Боец сказал только "Слава Украине". После этого в него полетели вражеские пули, и он упал на землю.
- После публикации видео с расстрелом военного украинцы начали флешмоб "Слава Украине, Героям Слава". К нему присоединились военные, Минобороны, мэры городов, власти, ОВА, блоггеры, известные люди и тысячи простых украинцев.
- СБУ возбудила уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны. Дмитрий Лубинец отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России, Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда.
- Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Президент сказал, что оккупант убивает за сам факт, что мы украинцы, за одно только слово об Украине: "В Украине всегда будет звучать: "Слава Украине!". И миллионы всегда будут отвечать: "Героям слава!".