Вопреки критике со стороны ЕС, Сербия намерена похоронить военного преступника Ратко Младича с воинскими почестями. Об этом сообщает Reuters.
Как Сербия будет хоронить военного преступника Младича?
3 сентября правительственный самолет доставил в Белград гроб с телом экс-командующего армией Ратко Младича, завернутый в флаг Сербии. На борту также находились его сын, внучка и министр юстиции Сербии Ненад Вуич.
Сербские военные вынесли гроб к красному автомобилю. Он должен был доставить тело в военный госпиталь, где в течение выходных будет проведена церемония прощания.
Президент Сербии Александар Вучич сначала заявил, что Младича похоронят с государственными почестями. Однако после резкой реакции европейских лидеров правительство Сербии этого не подтвердило.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По данным СМИ, 5 сентября в центре Белграда в Доме армии состоится церемония прощания. Похороны запланированы на 7 сентября в церкви в одном из пригородов Белграда.
После этого Младича похоронят на кладбище рядом с могилой его дочери.
Вучич ожидает, что попрощаться с военным преступником придут десятки тысяч людей.
Напомним, что Младич скончался в возрасте 84 лет в следственном изоляторе ООН в Гааге на прошлой неделе. Он отбывал пожизненное наказание за военные преступления.
Младич был признан виновным в геноциде Международным уголовным трибуналом ООН за его роль в резне в Сребренице в 1995 году. Тогда боснийско-сербские силы захватили анклав, находившийся под защитой ООН, после чего погибли около 8 тысяч боснийских мусульман – мужчин и мальчиков.
Также Младича признали виновным в преступлениях, связанных с 43-месячной осадой Сараево, во время которой погибли около 10 тысяч человек.
В то же время для многих сербов в Сербии и в автономной Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины Младич оставался уважаемой фигурой.
Его смерть обострила напряженность в регионе. Представители разных стран предупредили, что проведение государственных похорон может поставить под угрозу перспективы Сербии по вступлению в Европейский Союз.
Прославление Ратко Младича как военного преступника противоречит фундаментальным европейским ценностям и не имеет места ни в Европейском Союзе, ни в странах, стремящихся стать его членами,
– заявила во вторник еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Я надеюсь, что правительство в Белграде осознает, что поставлено на карту", – добавила дипломатка
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович высказался еще более прямо. Он заявил, что если Сербия "организует государственные похороны Младича, это закроет ей дверь в Европейский Союз".