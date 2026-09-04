Усупереч критиці з боку ЄС, Сербія хоче поховати воєнного злочинця Ратка Младича з військовими почестями. Про це пише Reuters.

Як Сербія ховатиме воєнного злочинця Младича?

3 вересня урядовий літак доставив до Белграда труну з тілом екскомандувача армії Ратка Младича, загорнуту в прапор Сербії. На борту також перебували його син, онука та міністр юстиції Сербії Ненад Вуїч.

Сербські військові винесли труну до червоного автомобіля. Він мав доставити тіло до військового госпіталю, де протягом вихідних буде проведено розчин.

Президент Сербії Александар Вучич спершу заявив, що Младича поховають із державними почестями. Однак після різкої реакції європейських лідерів уряд Сербії цього не підтвердив.

За даними ЗМІ, 5 вересня в центральному Белграді у Будинку армії відбудеться церемонія прощання. Похорон запланований на 7 вересня у церкві в одному з передмість Белграда.

Після цього Младича поховають на кладовищі поруч із могилою його доньки.

Вучич очікує, що попрощатися з воєнним злочинцем прийдуть десятки тисяч людей.

Нагадаємо, що Младич помер у віці 84 років у слідчому ізоляторі ООН у Гаазі минулого тижня. Він відбував довічне покарання за воєнні злочини.

Младича визнали винним у геноциді Міжнародним кримінальним трибуналом ООН за його роль у різанині в Сребрениці 1995 року. Тоді боснійсько-сербські сили захопили анклав, який перебував під захистом ООН, після чого загинули близько 8 тисяч боснійських мусульман – чоловіків і хлопчиків.

Також Младича визнали винним у злочинах, пов'язаних із 43-місячною облогою Сараєва, під час якої загинули близько 10 тисяч людей.

Водночас для багатьох сербів у Сербії та в автономній Республіці Сербській у складі Боснії і Герцеговини Младич залишався шанованою фігурою.

Його смерть загострила напруженість у регіоні. Представники різних країн попередили, що проведення державного похорону може поставити під загрозу перспективи Сербії щодо вступу до Європейського Союзу.

Прославляння Ратка Младича як воєнного злочинця суперечить фундаментальним європейським цінностям і не має місця ані в Європейському Союзі, ані в країнах, які прагнуть стати його членами,

– заявила у вівторок єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"Я сподіваюся, що уряд у Белграді усвідомлює, що поставлено на карту", – додала дипломатка

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович висловився ще пряміше. Він заявив, що якщо Сербія "організує державний похорон Младича, це закриє їй двері до Європейського Союзу".