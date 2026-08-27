Агенція Reuters із посиланням на белградський телеканал Informer TV 27 серпня 2026 року повідомила про смерть одного з найвідоміших воєнних злочинців сучасності Ратко Младича.

Ратко Младичу було 84 роки. Він – один із колишніх лідерів сербських сепаратистів у Боснії та Герцеговині та один із найвідоміших у світі воєнних злочинців. За його наказами були здійснені етнічні чистки та масові вбивства. Саме на руках Младича кров тисяч жертв у Сребрениці та інших містах колишньої Югославії.

24 Канал нагадує, хто це такий, як і за що опинився на лаві підсудних в Гаазі та який сигнал надсилає його смерть сучасним воєнним злочинцям з Росії.

Біографія Ратко Младича

Ратко Младич народився 12 березня 1942 року у селі Божановичі (нині – Боснія та Герцеговина). За національністю – серб, точніше – боснійський серб.

Він рано втратив батька (за однією версією того вбили хорватські усташі, за іншим даними – загинув від випадкового осколку авіабомби вже після Другої світової).

Після школи Ратко працював токарем на заводі в Сараєві, а згодом перебрався до Белграду (столиці соціалістичної Югославії), щоб здобути військову освіту.

Там Младич із відзнакою закінчив Військове училище сухопутних військ СФРЮ та отримав первинне офіцерське звання підпоручика та стрілецький взвод у розпорядження. Далі Младич пройшов шлях від командира роти до командира бригади, закінчив Командно-штабну Академію, що готувала вище офіцерство.

Воєнний злочинець

Розпад СФРЮ та початок подій, які, на думку сербів, вважалися "громадянською війною", Ратко Младич зустрів на посаді командувача 9 корпусу Югославської народної армії, що базувався в Хорватії.

Младич був одним із тих генералів, яким Белград довірив завдання збереження СФРЮ, але всі спроби завадити здобуття хорватами незалежності провалилися. Загреб провів зразкову блискавичну воєнну операцію та відбився від федерального Белграда.

Те саме планувала зробити й Боснія, але там сили “федералів” мали перевагу. Младич фактично очолив воєнні сили в "бунтівній республіці", отримавши карт-бланш на воєнні злочини та терор від Слободана Мілошевича.

Підлеглі Младича влаштували жорстоку блокаду Сараєва та почали відкрито здійснювати воєнні злочини, вбиваючи на очах всього світу цивільних.

Спершу Младич діяв під брендом Югославської Народної Армії (ЮНА), але згодом його загони провели ребрендинг та стали армією щойно утвореної та самопроголошеної Республіки Сербської.

Саме Військо Республіки Сербської, одним із ватажків якого був Ратко Младич, несе відповідальність за численні етнічні чистки та воєнні злочини, найвідомішим з яких є різанина в Сребрениці в 1995 році. Тоді за наказом Младича були вбиті близько 8 тисяч боснійців чоловічої статі – від підлітків до старців.

Детальніше про ті трагічні події – читайте у великих текстах 24 Каналу.

Ті події шокували світ й зробили Ратко Младича одним із найвідоміших воєнних злочинців нашого часу. Під тиском світової спільноти Младича звільнили з посади, але він залишився на волі. "Кат Сребрениці" втік до Сербії й був зустрітий там як герой.

Покарання та "Гаазький трибунал"

Ситуація змінилася після зміни влади в Сербії, коли було усунуто патрона Младича – Мілошевича.

Младич зник і декілька років переховувався. Лише у 2006 році воєнного злочинця знайшли та передали в руки правосуддя. Так Ратко Младич опинився в Гаазі та став одним із найвідоміших підсудних так званого Гаазького трибуналу.

Суд над ним завершився лише у 2017 році. Младича було визнано винним і засуджено до довічного терміну. Після того про воєнного злочинця більшість людей забула, але він постійно намагався оскаржити вирок і звільнитися, а його захист грав на емоціях, постійно розповідаючи про хвороби й страждання немічного старця.

Повідомлялося, що Младич страждав на пневмонію й вади серця.

Нарешті 27 серпня 2026 року стало відомо про його смерть у в'язниці. Ця інформація нагадала, що, по-перше, "Кат Сребрениці", виявляється, весь цей час був живий. А, по-друге, що справедливість і правосуддя, нехай і не одразу, але працюють. І це головний меседж для воєнних злочинців і симпатиків Ратко Младича з Росії.