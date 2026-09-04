Может похоронить надежды на вступление в ЕС: тело преступника Младича доставили в Сербию

Сербия уже давно стремится стать членом Европейского Союза. Однако последнее решение ее властей может стать серьезным препятствием на пути в ЕС.

Вопреки критике со стороны ЕС, Сербия намерена похоронить военного преступника Ратко Младича с воинскими почестями. Об этом сообщает Reuters.

Как Сербия будет хоронить военного преступника Младича?

3 сентября правительственный самолет доставил в Белград гроб с телом экс-командующего армией Ратко Младича, завернутый в флаг Сербии. На борту также находились его сын, внучка и министр юстиции Сербии Ненад Вуич.

Сербские военные вынесли гроб к красному автомобилю. Он должен был доставить тело в военный госпиталь, где в течение выходных будет проведена церемония прощания.

Президент Сербии Александар Вучич сначала заявил, что Младича похоронят с государственными почестями. Однако после резкой реакции европейских лидеров правительство Сербии этого не подтвердило.

По данным СМИ, 5 сентября в центре Белграда в Доме армии состоится церемония прощания. Похороны запланированы на 7 сентября в церкви в одном из пригородов Белграда.

После этого Младича похоронят на кладбище рядом с могилой его дочери.

Вучич ожидает, что попрощаться с военным преступником придут десятки тысяч людей.

Напомним, что Младич скончался в возрасте 84 лет в следственном изоляторе ООН в Гааге на прошлой неделе. Он отбывал пожизненное наказание за военные преступления.

Младич был признан виновным в геноциде Международным уголовным трибуналом ООН за его роль в резне в Сребренице в 1995 году. Тогда боснийско-сербские силы захватили анклав, находившийся под защитой ООН, после чего погибли около 8 тысяч боснийских мусульман – мужчин и мальчиков.

Также Младича признали виновным в преступлениях, связанных с 43-месячной осадой Сараево, во время которой погибли около 10 тысяч человек.

В то же время для многих сербов в Сербии и в автономной Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины Младич оставался уважаемой фигурой.

Его смерть обострила напряженность в регионе. Представители разных стран предупредили, что проведение государственных похорон может поставить под угрозу перспективы Сербии по вступлению в Европейский Союз.

Прославление Ратко Младича как военного преступника противоречит фундаментальным европейским ценностям и не имеет места ни в Европейском Союзе, ни в странах, стремящихся стать его членами,

– заявила во вторник еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"Я надеюсь, что правительство в Белграде осознает, что поставлено на карту", – добавила дипломатка

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович высказался еще более прямо. Он заявил, что если Сербия "организует государственные похороны Младича, это закроет ей дверь в Европейский Союз".